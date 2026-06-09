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▲這次活動透過桌遊了解自我性格特質與處理資訊的反應、溝通型態，另加入團體互動，用桌遊玩出不同的情感體驗。(圖／高市警局少年隊提供)

▲活動中也安排觀賞電影「秒速5分鐘」放鬆少年身心，並藉由電影內容讓少年共同感受人際關係間的距離、成長與放手情感。(圖／高市警局少年隊提供)

「原來桌遊不但好玩，也可以了解自己和他人的情緒」、「沒想到看電影可以有很多不同的感受」高市警局少年隊及少年輔導委員會攜手格林卡布咖啡輕食館、喜樂影城總圖店辦理「玩美人設」及「初戀的重量」團體輔導活動，陪伴少年紓解壓力、享受樂活！期盼透過系列主題活動，引導青少年由被動跟隨轉為主動思考。另特別用桌遊玩出不同的情感體驗。另外，這次活動也融入反毒、反詐騙及酒/毒駕宣導，引導少年認識毒品、詐欺及酒/毒駕行為的風險及法律刑責，避免少年誤觸法網或被害，少年警察隊隊長(兼少輔會執行秘書)陳仁正也特別呼籲，詐欺案件層出不窮，假交友是以交友為前提，熟識後以情感勒索、誘騙投資，交付金錢後對方往往人間蒸發，務必當心謹慎、避免被害。青春期的少年正是練習調適課業、親子關係、人際關係等壓力的階段，為此，少年隊及少輔會設計以情感教育為主軸的「主角上線-反NPC(非玩家角色)計畫」，透過系列主題活動，引導青少年由被動跟隨轉為主動思考。上午場活動帶領少年走進文青療癒空間，透過桌遊了解自我性格特質與處理資訊的反應、溝通型態，使少年在生活步調快的生活中親近自己內心；另特別加入團體互動，用桌遊玩出不同的情感體驗。下午場活動則安排觀賞電影「秒速5分鐘」放鬆少年身心，並藉由電影內容讓少年共同感受人際關係間的距離、成長與放手情感，映後以座談會形式由講師帶領分享影後觀賞感觸、鼓勵少年接納自我情緒，讓內心感動得以延續深化。