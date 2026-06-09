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美國總統川普（Donald Trump）今（9）日現身紐約麥迪遜花園廣場（Madison Square Garden），觀看紐約尼克與聖安東尼奧馬刺的NBA總冠軍賽G3，成為美國史上首位在任期間親赴NBA總冠軍賽觀戰的總統。尼克帶著系列賽2：0領先優勢回到主場迎戰馬刺，外界將目光都放在尼克能否趁勢聽牌，不過比賽進行期間，鏡頭拍到坐在包廂內的川普雙眼緊閉、疑似打瞌睡的畫面，隨即在社群媒體瘋傳。身為土生土長的紐約客，川普在步入政壇前曾是麥迪遜廣場花園的常客，這次他是應多年好友、尼克隊老闆多蘭（James Dolan）之邀，以座上賓身份進駐豪華包廂觀賽。不過，由於總統駕到導致球場維安層級拉到「機場海關級」，周邊平日雷打不動的戶外官方觀賽派對被迫取消、通勤族動線大塞車，大蘋果球迷對此早已心生不滿。在比賽開打前的國歌演奏儀式中，當現場大螢幕特寫到包廂內的川普時，瞬間爆發出鋪天蓋地的震耳噓聲。資深記者波普（Steve Popper）在現場直擊這一幕，他生動描述道：「現場先是響起響亮的『USA』吶喊，但當大螢幕特寫投射在全場唯一的元首聚光燈下時，隨即轉為漫天噓聲；直到導播聰明地將畫面切換給尼克球星布朗森（Jalen Brunson）或其他球員時，全場才又一秒破功、爆發出狂熱的歡呼聲。」隨著比賽持續進行，球場的即時攝影機竟然捕捉到川普在包廂內雙眼緊閉、疑似陷入熟睡的畫面。對於一位在賽前才剛向媒體公開表示「自己是尼克隊超級死忠鐵粉、對來到現場見證歷史感到無比興奮」的現任元首而言，在如此高張力、全城沸騰的總冠軍賽中途「打瞌睡」，畫面顯得格外諷刺。知名體育社群《Underdog NBA》隨即發文調侃：「總統川普在第三戰睡著了。」該畫面也立刻在網路上瘋傳。陷入0：2絕境的聖安東尼奧馬刺隊在首節展現強烈求勝欲，文班亞馬（Victor Wembanyama）單節豪取9分，率隊打出一波高潮，一度建立起多達12分的領先優勢，首節打完馬刺以33：22壓制尼克。然而，「紐約之王」布朗森與明星中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）在第二節發動瘋狂反撲。尼克隊在第二節下起三分雨並加強防守，轟出一波單節42：24的恐怖攻勢，在半場結束時成功逆轉戰局，徹底掀翻麥迪遜廣場花園的屋頂。