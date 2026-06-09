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克里夫蘭守護者今（9）日在延長賽第10局以5：7不敵紐約洋基隊，遺憾吞下2連敗，近5場比賽吞下4敗。此役守護者先發投手威廉斯（Gavin Williams）主投5局失4分（3分自責），而後援1局失2分的阿姆斯壯（Shawn Armstrong）則承擔本季首敗。儘管近況不佳，守護者隊目前仍以37勝31敗的戰績，暫居美聯中區龍頭之位；反觀獲勝的洋基隊則收下2連勝，以39勝26敗穩居美聯東區第二。洋基隊38歲MVP重砲高德施密特（Paul Goldschmidt）在第一局便砲轟守護者先發威廉斯，擊出一發兩分全壘打幫助球隊先開紀錄，他近12場比賽敲出11安、包含3轟與13分打點，手感十分火熱。3局守護者游擊手羅奇歐（Brayan Rocchio）發生傳球失誤，讓洋基再拿1分。隨後守護者在3局下展開反撲，利用洋基先發右投沃倫（Will Warren）的暴投、隊友滾地球護送以及洋基游擊手卡瓦耶洛（José Caballero）的失誤，單局進帳3分追平比數。比賽後段雙方持續上演煙火秀，洋基三壘手麥克曼恩（Ryan McMahon）在第5局開轟，這記左外野方向的擊球起初被判定為二壘安打，經過重播輔助判決改判為全壘打，幫助洋基再度超前。不過守護者在6局下隨即展開反攻，馬丁尼茲（Angel Martínez）擊出逆轉兩分砲反超比數。到了8局，洋基隊靠著2支安打攻佔一、三壘，隨後高德施密特擊出關鍵滾地球護送隊友回壘得分，將比數扳成5：5平手，雙方正式進入延長賽。效力守護者的台美混血好手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）今日並未排在先發名單中，而是在第7局上接替防守中外野。7局下首度上場打擊，面對洋基投手柏德（Jake Bird）展現纏鬥能力，在對決6球後成功選到保送上壘；9局下第二度站上打擊區，面對洋基終結者貝納（David Bednar）則在2好1壞時揮空遭到三振，總計費爾柴德全場2打席，吞下1次三振並選到1次保送，本季大聯盟出賽6場的打擊率來到.125。延長賽第10局上半，洋基隊在1出局後將自動跑者桑契斯（Ali Sánchez）推進，隨後賴斯（Ben Rice）獲得故意四壞保送。此時上場代打的舒曼（Max Schuemann）在兩好三壞時啟用ABS，將三振翻盤為保送並擠成滿壘。隨後洋基強打貝林傑（Cody Bellinger）面對守護者內野趨前防守，一棒擊出帶有2分打點的關鍵安打，一舉奠定勝基。10局下守護者反攻無效，讓洋基動用8名投手完成了這場驚險的勝利，後援1.2局飆3K無失分的貝納順利收下本季第2勝。