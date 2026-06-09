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▲亞莉安娜以《魔法壞女巫》在大銀幕揚眉吐氣，事業發展不受戀情影響。（圖／UIP提供）

▲伊森史萊特（如圖）傷透前妻的心，讓她覺得被背叛。（圖／美聯社／達志影像）

▲影歌雙棲小天后亞莉安娜，正要進行最新巡迴演唱，也宣告恢復單身。（圖／美聯社／達志影像）

小天后亞莉安娜正要展開全新的《永恆陽光》巡迴演唱會，就傳出感情生活上也已有了新發展，和合作《魔法壞女巫》結緣的伊森史萊特決定退回朋友的位置，3年戀愛關係畫下句點。當初他們因戲結識，各自的婚姻都還沒結束，媒體也曾經質疑他們是否涉及不倫。不過《魔法壞女巫》叫好又叫座，讓亞莉安娜入圍奧斯卡又成功跨進影壇，事業未因疑涉不倫受到影響。在《魔法壞女巫》中，伊森史萊特扮演的博克喜歡亞莉安娜飾演的格琳達，可惜格琳達愛的是帥氣不羈的費耶羅王子，不過在現實生活中，扮演費耶羅的喬納森貝利是已出櫃的男同志，亞莉安娜和伊森相處融洽、互有好感，只是各自都還有另一半。娛樂媒體注意到他們越走越近，感覺不太對，到後來先是亞莉安娜宣布離婚，之後伊森也與妻子離異，消息人士稱他們都恢復單身後才正式交往，但最後還是難逃戲散情也散。相較於亞莉安娜與前夫道爾頓戈梅茲的婚姻本來就不太被看好，兩人也沒有小孩，伊森和前妻莉莉可是高中同學又交往多年，甚至還生了個兒子。最讓莉莉難過的是，伊森直到與亞莉安娜的戀情快要無法瞞住媒體，才對她坦白，讓她強烈感到被背叛，而且亞莉安娜之前還祝福她母親節快樂，沒想到轉過頭就跟伊森打得火熱。伊森與亞莉安娜因戲結緣、為此雙雙離婚，其實有點不是太好看，但因為片子本身無論票房或評價都大成功，他們的演藝行情沒有因為戀情太受影響，只是下片沒多久，就決定「退回朋友的位置」，應驗了假戲真做時常逃不過「戲散情也散」的詛咒。相較於亞莉安娜仍是大牌紅星、不但桃花少不了，演藝工作的邀約還不斷上門；形象有瑕疵又不夠知名到刀槍不入的伊森，往後就會有點尷尬了。歐美報導稱兩人是經過慎思熟慮之後，決定結束這段戀情、回到朋友的位置，也會互相支持，亞莉安娜即將推出的新專輯也不是因為這次分手或是她與伊森的戀情作為創作靈感。