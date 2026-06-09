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中國商店快速擴張 當地商家憂生存空間遭擠壓

企業界支持調查 要求一視同仁

中國移民人數五年暴增逾12倍

宏都拉斯在2023年與台灣斷交，轉而與中國建交，原先計畫迎來錢潮，沒想到反而是國內的中資商家快速增加，不僅白蝦產業受到影響，中小企業也岌岌可危。宏都拉斯國會近日做出了史無前例的決定，要求政府多個部門全面檢查中國背景企業與商家在當地的營運情況，針對稅務、海關、商業登記、移民身分及資金流動等面向進行調查。根據《中美洲 360》（Centroamérica 360）報導，這項動議由國會議員佩雷斯（Mario Pérez）提出，並獲國會通過。根據決議，宏都拉斯稅務總署（SAR）將負責查核中國商家的納稅情況，海關部門則檢視商品進口及關稅繳納是否符合法規；國家移民局則將調查中國籍業主與員工的居留與工作資格是否合法。此外，宏都拉斯中央銀行也被要求監控與相關商業活動有關的資金是否大量流向中國；經濟發展部則須加強市場監管，檢查進口商品品質是否符合標準。在國會辯論期間，佩雷斯表示，近年來中國商家在宏都拉斯各地快速擴張，已引發本地企業界的憂慮。他指出，許多宏都拉斯家庭因本土商店競爭力下降而失去工作機會，家庭經濟也陷入困境。他強調，相關措施並非針對中國，而是希望確保所有企業都依法經營。佩雷斯批評，建交三年多來，中國在宏都拉斯最明顯的投資成果主要是零售商店和商業據點增加，但尚未看到大型工業投資、製造業設廠或農業開發計畫落地，未能創造足夠就業機會與附加價值。佩雷斯表示，中國商家已擴張至全國各地，而他們所到之處，「宏都拉斯在地商人正紛紛倒閉、走向沒落」。他進一步指出，政府有必要釐清這些商家是否依法納稅、進口程序是否合法、是否存在外匯大量流出情況，以及商品品質和經營者身分是否符合規定。宏都拉斯國會議長桑布拉諾（Tomás Zambrano）也對與中國建交後的經濟成果提出質疑。他指出，當地蝦類養殖產業近年受到中國市場需求變化及價格調整衝擊，導致南部產區大量就業機會流失。部分業界人士認為，建交後原先期待的出口擴張與投資效益並未如預期實現。此項監督措施也獲得宏都拉斯企業界支持。宏都拉斯私營企業理事會（COHEP）與德古斯加巴商工會（CCIT）等商業組織紛紛發聲支持國會，強烈要求政府落實稅務與勞動法規，阻止中資進行不公平競爭。德古斯加巴商工會（CCIT）執行長迪亞茲（Paola Díaz）表示，當局必須確保企業履行其稅務、勞工和社會安全義務，「我們的政府機構必須進行監管工作，確保國內現行法律獲得遵守，這是不可或缺的。」宏都拉斯私營企業理事會主席加拉爾多（Annabelle Gallardo）也強調，所有在宏都拉斯從事經濟活動的個人和企業，都必須承擔相同的稅務與法規義務。若存在違規情況，主管機關應依法處理。這場爭議也發生在中國在宏都拉斯影響力快速上升的背景下。據官方數據，來自中國的移民人數已從2020年的403人，增加至2025年超過5000人，五年間成長超過12倍。這一趨勢也與中國商店、百貨零售、紡織品、家居用品、電子產品及輕工業商品在當地市場迅速擴張的現象同步出現。宏都拉斯國會表示，此次全面調查的目的在於確認市場是否出現不公平競爭或制度漏洞，並確保所有市場參與者都在相同規則下經營。此次事件反映宏都拉斯國內對中國經濟影響力快速擴張的疑慮正在升高，也顯示部分政治人物與企業界開始重新檢視與中國建交後的實際經濟成果。未來調查結果及政府後續作為，恐將影響洪中雙邊經貿合作的發展方向。