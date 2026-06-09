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隨著美國股市週一止跌回穩，台北股市今（9）日同步走強，開盤上漲184.84點、來到43687.62點，盤中站上44000點關卡，最高來到44715.33點，午盤上漲1139.24點或2.62%，來到44642.02點。中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲1.48點、來到414.05點，盤中最高來到423.36點，午盤上漲10.31點或2.5%，來到422.88點。今日午盤個股成交量排行榜前五名為：友達、聯電、泰金寶-DR、凱基金、華邦電；午盤個股成交值排行榜前五名為：聯發科、台積電、國巨*、聯電、台達電。權值股全數走高，權王台積電開盤上漲10元、來到2305元，盤中最高來到2315元，午盤上漲10元或0.44%，來到2305元；聯發科開盤上漲110元、來到4170元，午盤攻上漲停價4475元；台達電開盤上漲10元、來到2265元，雖然早盤一度翻黑，但在買盤挹注下翻紅，盤中最高來到2435元，午盤上漲160元或7.1%，來到2415元。被動元件概念股成為資金簇擁方向，指標股國巨*今日出關，隨即攻上漲停價826元，帶動相關個股走強，大毅、華新科、日電貿、光頡、信昌電、聚鼎、今展科、鈺邦、蜜望實攻上漲停板。PCB族群也回神上攻，金像電、晟鈦、霖宏、鉅橡攻上漲停板，華通、達勝上漲逾9%，聯致、南電上漲逾8%，泰鼎-KY、恆競科技上漲逾7%，台郡、昶昕上漲逾6%。金融股也同步走高，國泰金、富邦金、永豐金上漲逾7%，凱基金上漲逾6%，台新新光金、上海商銀、彰銀上漲逾5%，兆豐金、新產、中信金、聯邦銀、遠東銀、第一金、旺旺保、臺企銀、華南金上漲逾4%。