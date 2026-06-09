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隨著美國股市週一止跌回穩，台北股市今（9）日同步走強，開盤上漲184.84點、來到43687.62點，盤中站上44000點關卡，最高來到44821.71點，終場上漲1201.66點或2.76%，收在44704.44點，成交量為1.15兆元。中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲1.48點、來到414.05點，終場上漲12.14點或2.94%，收在今日最高點424.71點，成交量為2620.4億元。今日個股成交量排行榜前五名為：友達、聯電、凱基金、泰金寶-DR、華邦電；個股成交值排行榜前五名為：台積電、聯發科、聯電、國巨*、南亞科。權值股全數走高，權王台積電開盤上漲10元、來到2305元，盤中最高來到2320元，終場上漲10元或0.44%，收在2305元，挹注大盤指數就有81點；聯發科開盤上漲110元、來到4170元，終場收在漲停價4475元，挹注大盤指數就有192點；台達電開盤上漲10元、來到2265元，雖然早盤一度翻黑，但在買盤挹注下翻紅，盤中最高來到2435元，終場上漲170元或7.54%，收在2425元，挹注大盤指數就有129點。被動元件概念股成為資金簇擁方向，指標股國巨*今日出關，隨即攻上漲停價826元，帶動相關個股走強，大毅、華新科、日電貿、光頡、信昌電、聚鼎、今展科、鈺邦、蜜望實攻上漲停板。PCB族群也回神上攻，金像電、晟鈦、霖宏、鉅橡、南電攻上漲停板，華通、達勝上漲逾9%，聯致、恆競科技上漲逾8%，泰鼎-KY、台郡、昶昕上漲逾7%。蘋果公司（Apple）年度開發者大會（WWDC 2026）今日凌晨於美國加州總部Apple Park登場，帶動蘋概股走強，蜜望實、達方、國巨*、禾伸堂、穩懋、玉晶光、金像電、聚鼎、大立光、立隆電、揚明光、精技、中探針、全新、南電攻上漲停板，華通、瑞昱上漲逾9%，順達上漲逾7%。連帶光學鏡頭概念股走強，揚明光、新鉅科、聯一光攻上漲停板，亞光、中揚光上漲逾6%，久禾光上漲逾5%。金融股也同步走高，國泰金上漲逾9%，凱基金上漲逾8%，富邦金、永豐金上漲逾7%，台新新光金、上海商銀、彰銀上漲逾6%。