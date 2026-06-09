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紀錄一：比肩湖人兩大傳奇！總決賽史上第二年輕「30+5+5」先生

紀錄二：繼魔術強森後，最年輕總決賽「30分俱樂部」成員

紀錄三：NBA總決賽歷史首見！未滿23歲同隊雙人組同場20+

紀錄四：季後賽70阻攻！超越伊巴卡成歷史最年輕阻攻守護神

紀錄五：馬刺最強不敗玄學！季後賽「30+」勝率100%

賽前陷入0：2落後絕境的聖安東尼奧馬刺隊，今（9）日遠征麥迪遜廣場花園（MSG）。面對排山倒海而來的噓聲與，22歲的馬刺當家超級巨星文班亞馬（Victor Wembanyama）展現拒絕低頭。他此役改變策略制霸籃下，全場狂轟32分，率領馬刺以115：111險勝紐約尼克隊。這場關鍵勝利不僅終結了尼克的季後賽13連勝，文班亞馬更用近乎完美的統治級數據一戰封神，同時瘋狂刷新了多項NBA歷史紀錄。在上半場開局階段，文班亞馬就帶著滿腔火氣強攻禁區。在一次激烈的卡位中，他甚至直接出手推了尼克後衛布朗森（Jalen Brunson）的後腦勺將他推翻在地，引爆雙方口水大戰。儘管隨後他一度落入尼克老將中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）的假動作犯規陷阱，導致馬刺在上半場痛失12分領先、反倒落後7分，但下半場變陣後，文班亞馬徹底接管了比賽。即使下半場現場萬名紐約球迷集體整齊高喊「F--k you Wemby」的粗俗口號試圖擊碎他的信心。文班亞馬依然保持冷靜。末節他連續送出關鍵火鍋，並在進攻端瘋狂衝擊禁區製造犯規，在關鍵時刻穩穩拉開比分，粉碎了尼克的逆轉美夢。文班亞馬此役燃燒小宇宙激戰39分鐘，全場18投11中、包括外線4中2、罰球9中8，以高達61.1%的命中率，轟下32分、8籃板、6助攻、2抄截、3阻攻的總冠軍賽歷史級數據。根據《ESPN Insights》與美媒統計，文班亞馬今晚在麥迪遜廣場花園的史詩級表現，一口氣創下了以下5項驚人紀錄。文班亞馬以22歲又155天的年紀，成為NBA總決賽歷史上第二年輕單場砍下「30分、5籃板、5助攻」的球員，在歷史上僅次於1980年的魔術強森（Magic Johnson），並一舉超越了傳奇球星科比·（Kobe Bryant）在2001年創下的紀錄。值得一提的是，當年的魔術強森與科比最終都順利奪冠。自1980年的魔術強森之後，文班亞馬成為近46年來，在總冠軍賽舞台上砍下30分最年輕的球員。此役文班亞馬狂飆32分，而馬刺隊21歲新星卡斯爾（Stephon Castle）也展現大心臟挹注23分、5籃板、5助攻。兩人就此成為NBA歷史上第一對年齡均未滿23歲、卻能在總決賽同場砍下20+的年輕雙人組。文班亞馬憑藉今晚送出的3記驚天火鍋，以22歲之齡在今年季後賽累計達成70次阻攻，正式超越防守名將伊巴卡（Serge Ibaka），成為聯盟歷史上在季後賽達成70次阻攻最年輕的球員。只要本賽季文班亞馬在季後賽單場得分突破30分大關，馬刺隊至今維持5勝0敗的完美不敗神話。