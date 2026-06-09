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NBA總冠軍賽第三戰火藥味四溢！聖安東尼奧馬刺隊在客場以115：111險勝紐約尼克隊，成功將系列賽追至1：2。此役馬刺新世代看板球星「斑馬」文班亞馬（Victor Wembanyama）展現統治級身手，全場轟下32分，但也因為場上的激烈肢體接觸與哨音爭議，成為紐約主場球迷眼中的「新反派」。對此，文班亞馬賽後幽默回應，自認距離「紐約市長」崔楊（Trae Young）的反派境界還差得遠。本場比賽文班亞馬先發出戰39分鐘，全場18投11中、包括三分球4投2中，高效攻下32分、8籃板、6助攻，防守端更送出2抄截與3阻攻的全面數據。然而，比賽第一節的一起判決爭議，直接點燃了麥迪遜花園廣場（MSG）全場尼克球迷的怒火。當時在一次攻防中，文班亞馬在布朗森（Jalen Brunson）身後防守時，疑似出手推了對方的後腦勺導致其倒地。然而裁判當下並未對此動作進行吹罰，反而是吹了隨後隊友強森（Keldon Johnson）對唐斯（Karl-Anthony Towns）的防守犯規。這一判決讓全場尼克球迷瞬間炸鍋，隨後只要文班亞馬站上罰球線，全場便會響起鋪天蓋地的噓聲與垃圾話。不過頂住壓力的他，整場比賽罰球仍繳出9罰8中的高水準表現。賽後當被媒體問到自己在麥迪遜花園似乎已經淪為「反派英雄」時，文班亞馬開玩笑地回應：「我想，我的（反派）水平還遠遠不及崔楊（Trae Young）。」巧妙化解了客場的敵意。針對文班亞馬在總決賽展現出的強悍與隨之而來的爭議，前NBA球星阿里納斯（Gilbert Arenas）在今日的個人播客節目中，特別對這名年輕小將喊話：「歡迎來到反派的黑暗面。」阿里納斯表示，外界總有一種錯覺，認為超級巨星就應該永遠扮演陽光開朗的英雄，但歷史並非如此。「實際上，真正統治過這項運動的大多数球星，原本都是好人，但後來都不得不進入『反派模式』。」阿里納斯舉例，麥可·喬丹（Michael Jordan）在整個80年代一直挨揍，這讓他變成了反派；賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、柏德（Larry Bird）、歐尼爾（Shaquille O'Neal）以及布萊恩（Kobe Bryant）也全都是反派。「那些友善、客氣的樣子？不，他們必須變得強硬，甚至讓人討厭，才能統治這項運動。詹姆斯（LeBron James）也經歷過被嘲笑、被針對，最終才成為冠軍。柯瑞（Stephen Curry）可能是極少數始終保持樂天派性格還能奪冠的人。但絕大多數情況下，你必須經歷痛苦、帶走憤怒，然後最終蛻變成你將要成為的那個人。」馬刺與尼克的總冠軍賽第四戰將於後天（11）日繼續在紐約主場開打，完全激發「反派強悍面」的文班亞馬，能否帶領馬刺一舉將戰局扳平，全世界都在看。