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效力於西雅圖水手隊新人聯盟的台灣火球男林鉑濬，今日出賽上演3.2局無安打無失分好投，其中更是狂飆5K，六月兩場出賽合計7.2局的投球皆未失分，單月防禦率仍是完美的0。在前年U18亞洲青棒錦標賽冠軍戰後援4.1局無失分，幫助中華隊奪下冠軍金盃，並獲選賽會最有價值球員。在賽後，林鉑濬獲得美國職棒西雅圖水手隊的青睞，簽下一紙總額約55萬美金，含獎學金8.5萬美金的合約，成為水手隊史第13位臺灣球員林鉑濬今日面對巨人隊新人聯盟，雖然在首局就送出兩次保送讓對手攻佔得點圈，但他隨即回穩，連續抓下三個出局數並未失分。本戰林鉑濬完成3.2局投球後退場，沒被敲安無失分，送出5次三振，另有2保送、1次觸身球，賽後防禦率下修到4.64；他在6月已出賽2場，合計7.2局投球力保不失，防禦率仍是0。