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蘋果公司（Apple）年度開發者大會（WWDC 2026）今（9）日凌晨於美國加州總部Apple Park登場，帶動台股蘋果概念股同步走強，其中，光學鏡頭雙雄大立光（3008）、玉晶光（3406）開盤後強勢攻上漲停。蘋果（Apple）在WWDC開發者大會正式發表新一代Apple Intelligence，全面升級AI技術架構，並進一步整合iPhone、iPad、Mac、Apple Watch、AirPods及Apple Vision Pro等裝置，強化跨裝置智慧體驗，同時持續以「隱私優先」作為核心設計理念，提升Siri在日常生活中的實用性與個人化能力。此次更新導入全新Apple Foundation Models（蘋果基礎模型），結合裝置端運算與「私密雲端運算」（Private Cloud Compute）技術，讓AI功能在提供更貼近個人需求服務的同時，也能確保使用者資料安全，不會被儲存或外流。蘋果表示，多項Apple Intelligence新功能即日起開放開發者測試，預計於今年秋季正式向用戶推出。消息一出帶動蘋概股走強，蜜望實、達方、國巨*、禾伸堂、穩懋、玉晶光、金像電、聚鼎、大立光、立隆電、揚明光、精技、中探針攻上漲停板，全新上漲逾9%，華通、南電、順達、瑞昱上漲逾8%。連帶光學鏡頭概念股走強，揚明光、新鉅科、聯一光攻上漲停板，亞光、中揚光上漲逾7%，久禾光上漲逾5%。