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台泥位在花蓮和平礦區，去年11月率先導入AI 無人電動礦山車系統，原本手握方向盤的資深司機，變成智能操控員、駕駛壓路機等新挑戰。台泥啟動「AI 未來賦能計畫」，第一階段走入周邊的花蓮和平國小及東澳國小，與師生展開AI共學包含實地參訪以及在和平村、澳花村舉辦課程，邀請部落居民一起解鎖實用AI工具。台泥課程採「素養建立－技術體驗－產業實境」推進；首階段攜手均一平台教育基金會、生成式AI領域知名講師AJ莊哲昀，及無人機教育機構靜宇國際。和平國小學生分享：「以前覺得AI離我很遠，沒想到我對它講幾句話，它就幫我畫出和平港的小燕鷗！」東澳國小老師也發現，平時學科表現平平的孩子，一握上無人機操控器眼神立刻發亮，甚至表現力壓學長姐。台泥將在7月起攜手花蓮和平村以及宜蘭澳花村，開設AI生活好幫手、AI工作好助手、無人巡檢機體驗及智慧礦山參訪。除了教授社區媽媽及長輩們一起掌握手機 AI 搜尋與即時翻譯，也針對中壯年居民，推出如何運用AI工具快速生成簡報與提升文書整理能力。台泥表示，希望透過實際行動證明：減碳與數位轉型不是冰冷的技術汰換，而是攜手利害關係人一起轉型的長遠承諾。