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新竹市東區高翠路今（9）日凌晨發生重大瓦斯氣爆事故，造成至少2人死亡、多人受傷，周邊7戶住家、約18名居民受到波及，朝野同聲哀悼。而人在美國陪同黨主席鄭麗文行程的新竹市立委鄭正鈐也跨海關心，稱受災民眾需要聯繫或尋求協助，服務處都會盡力協助，陪大家一起度過困難時刻。鄭正鈐稍早在臉書對於此次意外沉痛不捨，他說感謝第一時間投入救援的消防、警察、醫護、市府團隊與現場工作人員。後續現場仍有清理、鑑識與安全確認工作，也提醒民眾暫勿靠近管制區域，讓救災與後續處置能夠順利進行。鄭正鈐說，事故原因仍待專業鑑識釐清。後續在事實釐清後，相關安全問題也有必要一併檢視，包括瓦斯設備、管線安全、餐飲場所管理、公共意外責任保險，以及小型店家是否存在法規管理上的空隙。鄭正鈐也說，他會全力協助市府及相關單位處理後續事宜，持續關心受災民眾的安置、醫療、建物安全與生活復原。若受災民眾需要聯繫相關單位或尋求協助，服務處都會盡力協助，陪著大家一起度過這段困難時刻。據了解，鄭正鈐5日晚間飛往美國，陪同黨主席鄭麗文訪美行程，鄭麗文8日訪紐約華埠中華公所時，也大方介紹，說鄭正鈐特別從台灣飛往紐約，因為立法院全年無休，他馬上還要飛回去在立院表決，少一票都不行，「多辛苦啊」，預計12日回國。