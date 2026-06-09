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▲網友發現秀英（上）、鄭敬淏（下）的IG追蹤名單已經找不到對方。（圖／翻攝自IG）

韓國演藝圈公認的「模範情侶」秀英、鄭敬淏，愛情長跑至今已經14年，然而就在今（9）日，有眼尖網友在Instagram上發現，兩人原本帳號都有互相關注，如今關注名單中都已經搜尋不到對方，竟然已經默默互相退追蹤。消息傳開後迅速引發熱烈討論，不少路人與粉絲紛紛猜測：「該不會是分手了？」、「不相信愛情了！」秀英和鄭敬淏在2012年透過教會認識並開始交往，2014年1月正式對外公開戀情。交往期間，兩人始終保持低調，很少在公開場合放閃，反而經常被粉絲目擊在街頭如同老夫老妻般自然約會。直到去年12月，兩人都還被路人拍到一同現身韓國購物中心，穿戴同款藍色棒球帽和牛仔褲，甜蜜互動閃瞎眾人。鄭敬淏過去曾多次在秀英拍攝期間送上咖啡車應援，崔秀英也經常現身男方的作品首映會。鄭敬淏更曾在接受訪問時深情告白，坦言演戲之外的生活重心就是秀英，甚至表示：「想通過演技證明自己是好演員，讓她看到更好的自己」。兩人穩定交往多年，也讓粉絲相當期待好事近了，三不五時就在敲碗希望他們快結婚。鄭敬淏曾公開提過，希望等自己拿到影帝獎項後再和秀英結婚，而在近期步入40歲的相關採訪中，他也大方透露對於未來的規劃，表示旅行、陪伴家人以及結婚都包含在未來的夢想清單當中。甚至在不久前，鄭敬淏還作客秀英少女時代隊友孝淵的節目，聊起秀英的話題時也是相談甚歡。正因如此，兩人毫無預警的互退追蹤，才更讓大眾感到相當震驚。目前雙方的經紀公司尚未對此發表官方聲明，有樂觀的粉絲認為，IG的追蹤名單不能代表什麼。但也有不少網友開始猜測，兩人14年的感情恐已生變，直呼若是秀英、鄭敬淏都會分手，那真的就不相信愛情了！