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▲住商機構統計台灣30年來12次重大股災之房市數據，歷史規律顯示房市常在股災利空出盡後迎來買氣反彈。（圖／住商機構提供）

台股連日劇烈震盪，昨創史上前幾大跌點、今（9）日隨即反彈暴漲 1201 點，大盤上沖下洗讓不少投資人動念「由股轉房」。究竟股災會不會拖垮房市？住商機構盤點台灣 30 年來共 12 次重大股災的房市表現，用歷史數據為焦慮的資金指明方向。大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，根據歷史數據顯示，股市崩盤引發的心理恐慌往往只是暫時的，中長線來看，房市反而經常在股災利空出盡後，迎來驚人的爆發力。最經典的案例莫過於 2003 年的 SARS 疫情股災。當年大盤受到疫情與經濟雙重重挫，大盤高低差達 12.7%。然而，當時在低利環境與政策催化下，股災當年的買賣移轉棟數不僅沒有萎縮，反而從前一年的 32.0 萬棟逆勢成長至 34.9 萬棟；而在疫情平息後的隔年（2004年），全台更直接噴發出 41.8 萬棟的「驚人買房潮」，創下近年房市大復甦的里程碑。同樣的現象也發生在 2008 年金融海嘯與 2020 年 COVID-19 疫情期間。金融海嘯時大盤暴跌 56.0%，但中長期資金迅速進場避險，隔年（2009年）隨即穩住 38.8 萬棟的成交量；而 2020 年股災台股受挫 26.0%，當年房市卻照樣衝出 32.6 萬棟的熱絡買氣。歷史規律證明，實體不動產因為具備抗通膨與保值特性，往往會成為股災震盪後的「資金最佳避風港」。除了歷史經驗外，決定股災後房市去向的終極關鍵，其實是「利率與持有成本」。翻開歷次數據對比，台灣在 1995 年中共飛彈危機與 1997 年金融風暴時期，大環境的房貸利率高達 9.18% 與 8.43%。在動輒接近雙位數的高利息壓力下，股災後的房市買氣才受到實質壓制。然而，對比昨日與今日台股劇烈震盪的時空背景，2026 年目前的房貸利率僅維持在 2.31% 的歷史相對低檔。相較於過去的高利時代，現在屋主的持有成本仍在穩定、可控的範圍內。住商機構企劃研究室執行總監徐佳馨指出，儘管今年以來市場面臨烏俄戰爭、對等關稅等國際政經震盪，房市進入盤整期。但股市波動愈劇烈，愈能凸顯房地產「變現慢、波動低」的避險價值。只要基本面未變、通膨預期心理仍在，低利環境就如同房市的最強抗體，吸引手握大筆獲利結清或避險資金的置產族，持續將資金往穩健的不動產市場靠攏。