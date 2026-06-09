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AI將重塑工作任務 葉俊顯：但非完全取代人類的工作

國發會主委葉俊顯今（9）日出席APEC國際論壇「布局亞太未來人力資源：以AI強化勞動力與促進多元參與」時提到，台灣將AI視為因應人口結構變遷的一個關鍵的方案，不僅可以提高高齡者的生活品質，也能夠彌補勞動力的缺口，「AI將重塑工作任務，而非完全取代人類的工作」，也會讓身心障礙者、女性、青年，還有高齡者等多元的群體，皆能夠共享AI的紅利。葉俊顯表示，台灣政府推動AI新十大建設，從主權AI的算力、量子科技，還有機器人，以及到智慧醫療的面向，打造新世代的AI產業的生態系。台灣願景是從AI電子製造的關鍵點，躍升為AI整體解決方案的提供者。對此，政府正全力打造全方位的AI人才生態系，從中小學的AI素養扎根，再延伸到產學合作，孕育頂尖晶片及研發設計的菁英，同時也透過補助以及客製化的培訓，協助中小微企業還有勞工跨越數位門檻，並積極培養兼具產業專業與技術的跨域人才，確保AI在各行各業具體實現。除了經濟層面，AI也被視為台灣因應人口結構變遷關鍵方案。葉俊顯說，透過AI輔助醫療的診斷以及智慧長照，還有銀髮再就業以及行動輔具等科技的應用，不僅可以提高高齡者的生活品質，也能夠彌補勞動力的缺口，協助中小企業數位轉型，讓AI真正成為以人為本的社會基礎建設。他解釋，儘管AI有望提升部分職位的薪資，但同時也面臨勞動力技術落差等嚴峻挑戰。我們必須認識到，「AI將重塑工作任務，而非完全取代人類的工作」，因此，政府必須要提供更好的職場治理規範跟前瞻的再培訓的機制，有效因應這一波的AI浪潮。最後，政府為了實現真正的以人為本的AI時代，不遺落任何人的關鍵，在於協助弱勢團體在AI轉型過程中強化AI技能，使其不僅免於被邊緣化，更能夠參與其中。我們秉持堅定承諾，讓身心障礙者、女性、青年，還有高齡者等多元的群體，皆能夠共享AI的紅利。