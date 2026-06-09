八點檔男星傅子純7日因為急性血癌，在家中不斷嘔吐並開始發燒，在老婆堅持下前往淡水馬偕紀念醫院掛急診，怎料，搶救數小時後仍宣告不治，享年46歲，他的老父親昨（8）日深夜哀痛發聲，透露兒子過世前2天才打電話跟他聊天，「也沒說他身體不舒服...」
藍葦華發文哀悼傅子純 傅爸爸悲痛留言
昨晚，金鐘視帝藍葦華在粉專發文追悼傅子純，「平常你什麼都不說，就只會開玩笑，我知道這是你工作上的一面，真的有問題的時候，你還是不說，現在即便你想說，我們也聽不到了！你總是不想麻煩別人...」
傅子純的父親傅暎輝看到後在底下留言，透露兒子報喜不報憂的個性，「子純從小到大，任何事情，就是不想造成別人的困擾，凡事自己承受，最近很常打電話給我，關心我腳痛，尢其過逝前2天還打電話跟我聊天，也沒說他身體不舒服，就是怕我擔憂...」
最後，傅子純父親悲痛說道：「喪兒至痛，我只說怎麼了？我倆是最能溝通、最有話聊的父子。」藍葦華慰問傅爸爸：「請保重～」網友留言：「很不捨，很棒的兒子，他人生劇本寫得很成功，這麼好的人緣，雖早點離開但生命不在長度，在厚度，留給大家最深的懷念，阿彌陀佛，節哀保重」、「傅爸爸，保重身體！」
回憶和傅子純拍戲點滴 藍葦華：謝謝你照顧
此外，藍葦華還在文中表示，這兩天一直想起跟傅子純一起拍戲的過程，「你講的笑話！跟你一起對台詞，跟你一起討論戲，跟講一些垃圾話，但這些以後都不會有了！子純，既然你去天上當天使了～你要好好保佑你愛的人和愛你的人...我會永遠把你記在心裡～謝謝你從《多情》照顧我到現在。」
資料來源：藍葦華臉書
我是廣告 請繼續往下閱讀
昨晚，金鐘視帝藍葦華在粉專發文追悼傅子純，「平常你什麼都不說，就只會開玩笑，我知道這是你工作上的一面，真的有問題的時候，你還是不說，現在即便你想說，我們也聽不到了！你總是不想麻煩別人...」
傅子純的父親傅暎輝看到後在底下留言，透露兒子報喜不報憂的個性，「子純從小到大，任何事情，就是不想造成別人的困擾，凡事自己承受，最近很常打電話給我，關心我腳痛，尢其過逝前2天還打電話跟我聊天，也沒說他身體不舒服，就是怕我擔憂...」
最後，傅子純父親悲痛說道：「喪兒至痛，我只說怎麼了？我倆是最能溝通、最有話聊的父子。」藍葦華慰問傅爸爸：「請保重～」網友留言：「很不捨，很棒的兒子，他人生劇本寫得很成功，這麼好的人緣，雖早點離開但生命不在長度，在厚度，留給大家最深的懷念，阿彌陀佛，節哀保重」、「傅爸爸，保重身體！」
此外，藍葦華還在文中表示，這兩天一直想起跟傅子純一起拍戲的過程，「你講的笑話！跟你一起對台詞，跟你一起討論戲，跟講一些垃圾話，但這些以後都不會有了！子純，既然你去天上當天使了～你要好好保佑你愛的人和愛你的人...我會永遠把你記在心裡～謝謝你從《多情》照顧我到現在。」