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NBA總冠軍賽第三戰移師紐約麥迪遜廣場花園（MSG）點燃戰火，現任美國總統川普（Donald Trump）於今（9）日晚間親臨現場，成為美國歷史上首位在任內親臨總決賽觀戰的現任總統。這場大戰最終在驚濤駭浪中，由聖安東尼奧馬刺隊以115：111險勝紐約尼克隊，但場外川普的一舉一動，吸睛程度完全不亞於場內的激烈肉搏。身為土生土長的紐約房地產大亨，川普在跳球前便高調抵達球場，身穿招牌黑色西裝搭配紅色領帶，進駐位於球館下層看台後方的豪華包廂。為了迎接元首大駕，該包廂周圍罕見地加裝了厚重的防彈玻璃，現場維安層級更直接拉到最高規格。川普此行先是搭乘總統專機從新澤西州的住所飛抵曼哈頓華爾街附近，隨後在嚴密戒備的總統車隊護送下，於賽前一小時抵達MSG。一路上雖然有部分抗議民眾對車隊比出不雅手勢，甚至高舉「川普下台」的標語，但仍擋不住這場歷史性的跨界大秀。全場球迷、媒體與球館員工都被要求必須通過金屬探測器等層層關卡，特勤局（Secret Service）與大批警力佈滿了球場周邊的每個角落。馬刺隊明星後衛福克斯（De'Aaron Fox）賽前就忍不住抱怨，總統大駕光臨「讓每個人都很不方便」，全隊甚至被迫提早出發以配合安檢。儘管川普過去曾多次在社群媒體上與詹姆斯（LeBron James）等籃球巨星隔空交火，但NBA蕭華（Adam Silver）此役對總統表達了熱烈歡迎，並稱讚川普是「真正的尼克鐵粉」。蕭華強調：「體育之所以特別，是因為在一個充滿分歧的世界裡，它能夠讓人們找到共同點。」不過，大蘋果的主場球迷顯然不太給面子。在開賽前的唱國歌儀式中，當MSG中央的懸空大螢幕短暫特寫到正在向國旗敬禮的川普時，現場瞬間炸裂出鋪天蓋地的噓聲。有趣的是，川普在賽後準備搭乘總統專機返回華盛頓前，展現了一貫的無敵自信，對媒體輕鬆表示：「我認為現場大部分都是歡呼聲，聲音非常大，而且非常熱烈。」此外，《ESPN》知名名嘴史密斯（Stephen A. Smith）在賽前就先開轟：「如果尼克輸球，他會怪罪川普。」川普也對此作出回應，他說：「我認為他是個好人，但競選總統需要一定的才能。你需要高IQ，我不確定史密斯是否具備這一點。」相較於場外沸沸揚揚的政治口水，兩隊總教練都試圖將焦點拉回比賽本身。尼克隊總教練布朗（Mike Brown）坦言，為了因應在MSG進行的季後賽訓練與維安，全隊特別提前入住市中心的飯店，但他強調這並未影響他的賽前準備：「我的焦點只放在眼前的對手，那就是第三戰。」而馬刺隊代理總教練強森（Mitch Johnson）也笑稱自己完全沒有感受到任何不便：「現場確實有很多瘋狂的事情在發生，但說實話，我寧可成為這場歷史盛宴的一部分，也不想錯過它。」