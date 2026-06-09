我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年NBA總冠軍賽Game 3落幕，聖安東尼奧馬刺隊在客場以115：111險勝紐約尼克，強行將系列賽比分扳成1比2。這場驚心動魄的惡戰不僅讓球場內的煙硝味蔓延，賽後的大蘋果城街頭更演變成一場令人遺憾的暴力衝突。部分情緒失控的尼克球迷因無法接受主場輸球、13連勝中斷的挫敗感，竟在麥迪遜廣場花園（MSG）周邊街道對作客的馬刺球迷發動言語與肢體攻擊，甚至強行扯下球迷身上的文班亞馬（Victor Wembanyama）球衣，粗暴行徑引發全美輿論的強烈譴責。根據社群媒體上瘋傳的病毒式影片與現場目擊者描述，G3深夜的紐約街頭氣氛極度緊繃。一名身穿馬刺隊當家球星文班亞馬「1號球衣」的馬刺球迷，在離開球館後遭到大批身穿藍橘配色的尼克球迷尾隨。「這根本不是過度熱情，這完全是流氓行為！」一名球迷在社群媒體上發文痛批。影片中清晰可見，這名孤立無援的馬刺球迷隨後被黑壓壓的人群包圍施壓。在推擠與怒罵聲中，幾名激進的尼克球迷竟動手強行將他身上的「斑馬球衣」生生扯下。球衣被剝奪後，現場群眾甚至將球衣丟在地上瘋狂踩踏、破壞。令人震驚的是，這並非本系列賽的第一起暴力事件。早在Game 2尼克客場取勝後，紐約街頭就曾發生激進球迷聚眾追逐馬刺粉絲，強迫對方脫下傳奇球星「石佛」鄧肯（Tim Duncan）球衣並集體踐踏的惡劣事件。隨著街頭暴行影片在網路暴風式擴散，大批理性尼克支持者紛紛站出來切割，痛批這些過激份子是球隊毒瘤。許多紐約老球迷強調：「這絕對不是真正尼克球迷該有的樣子！別讓少數老鼠屎毀了球隊睽違27年的總決賽靈魂。」馬刺及廣大網友則一面倒砲轟紐約球迷「低級」，直言這種病態的看球文化嚴重抹黑了NBA的形象。截至目前，NBA官方與紐約市警局（NYPD）尚未發表正式聲明，但據了解，NYPD已在第一時間向MSG周邊、各大運動酒吧與觀賽派對地點加派高達數倍的警力，以維持後續賽事的人身安全。