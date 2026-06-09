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目前正於日本職棒埼玉西武獅隊奮戰的台灣好手林安可，今（9）日在二軍面對讀賣巨人的比賽中，於第4局上半敲出一發驚天動地的右外野兩分全壘打！這不僅是他下放二軍調整後的個人首轟，更是一掃前兩戰熄火的陰霾，用長打向教練團宣告手感復甦。有趣的是，他在中職統一獅隊的老戰友陳傑憲日前才剛隔空送上溫暖喊話，這份來自台灣的跨海應援彷彿發揮了神秘加成，助他一舉打出強勢表現。本場比賽林安可擔任先發左外野手、打第6棒。2局上半首打席面對巨人先發投手又木鐵平，林安可擊出三壘滾地球遭到刺殺出局。不過西武隊的攻勢在3局上率先發動，靠著山村崇嘉的適時安打先馳得點取得1：0領先。進入4局上半，西武隊攻勢再起，隊友蛭間拓哉率先敲出安打站上壘包，隨後輪到林安可步入打擊區。在陷入2好球的落後球數下，林安可展現頂級打者的冷靜與選球，精準鎖定了一顆126公里的失投滑球，大棒一揮將球狠狠掃出右外野大牆！這發兩分砲瞬間點燃西武休息室的氣氛，不僅幫助球隊將比分擴大為3：0領先，更是他來到二軍後的首度開轟，順利突破短暫的打擊泥淖。隻身在日本打拚其實相當不容易，林安可日前透露自己在適應日職高強度節奏時遇到了「高牆」，需要透過多看、多比賽來找回擊球感覺。而他在台灣的摯友、統一獅球星陳傑憲，日前在接受媒體採訪拿到MVP時，也特別心繫這位好兄弟。陳傑憲當時感性地向媒體表示：「在日本打球真的很辛苦，但我們都在台灣挺你！」甚至還開玩笑說要特別拍影片，跨海對他大喊「林安可，加油！」沒想到這股來自台灣老友的「集氣力量」迅速在日本賽場上靈驗。林安可今日用這發扎實的兩分全壘打，證明自己仍具備一棒改寫比賽的重砲本色。這發關鍵的全壘打不僅幫助西武二軍帶動攻勢，更是林安可近期調整的重要里程碑，也為他接下來爭取重返一軍、重新擠入西武獅隊打線中軸積攢了強大的信心。