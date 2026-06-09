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本土劇男星傅子純（7）日因急性血癌驟逝，享年46歲。昔日與他並肩拍戲的好友蔡昌憲，今（9）日出席全新旅遊節目《世界的形狀》記者會，提及痛失摯友仍滿是不捨。他表示傅子純私下一直是很照顧人的溫暖大哥，令人有無限懷念，他日前蹲在家中客廳角落、翻看手機裡的舊照片，想起過去相處的場景時想到流淚，原本在客廳玩耍的女兒見狀，貼心地伸出小手幫他擦去眼淚，還稚嫩地安慰：「我保護你。」女兒純真又溫柔的舉動，讓痛失戰友的蔡昌憲再度潰堤。蔡昌憲今日在記者會上表示，自己與傅子純當初因一同拍攝劇集《苦力》長達18個月，天天朝夕相處，因此建立起非常深厚的革命情感。在他眼中，傅子純私底下就和戲裡的角色一模一樣，是一位超級溫暖、完全沒有大牌距離感的大哥。由於噩耗傳得太過突然，蔡昌憲坦言一開始根本不敢相信，還震驚地到處傳訊息問身邊朋友：「是不是開玩笑？」直到證實死訊，他在家裡默默翻看以前合作的舊照片，過往點滴湧上心頭，越看越不捨，最後禁不住蹲在家裡當場落淚。看見爸爸罕見掉淚，身旁一對正在玩耍的兒女趕緊跑過來關心，女兒更一邊幫他擦眼淚一邊抱著他安撫。蔡昌憲這才強忍悲傷，溫柔地抱著孩子們分享這段故事，告訴他們：「爸爸在拍戲的過程認識了一位很棒、很棒的叔叔，但他現在去當天使了。」已為人父的蔡昌憲對「人生無常」很有感，他表示，以前拍戲工作忙碌，常常會忽略自己的身體狀態，但自從有了小孩之後，為了家人著想，現在每2年就會固定做一次全身性的健康檢查，只要身體有一點不舒服，就會有警覺，像是他最近察覺到自己，似乎開始健忘了，像是老婆交代下車要幫忙多買一杯拿鐵給朋友，他一開車門走下去就立刻忘得一乾二淨，這件事令他警覺。蔡昌憲也認為，不論工作再怎麼忙，除了多安排時間讓自己打高爾夫球、打羽毛球，建立生活秩序，是很重要的事。