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▲傅子純（右）急性血癌離世，曾一起合作八點檔的賴慧如（左）聞訊崩潰，表示：「完全無法接受。」（圖／翻攝自賴慧如臉書）

▲康康（左起）、胡瓜、小禎、賴慧如一起出席《鑽石舞台之夜》記者會。（圖／記者嚴俊強攝）

▲賴慧如（如圖）提到近日去世的傅子純，還是會傷心、落淚。（圖／記者嚴俊強攝）

胡瓜、賴慧如今年9月26、27日將在台北國際會議中心繼續聯手主持《鑽石舞台之夜》，兩人在民視與日前驚傳急性白血病猝逝的傅子純都曾合作，胡瓜表示過去傅子純在他主持的《綜藝大贏家》擔任魔王，印象中非常健康、開朗，接到噩耗相當震驚。賴慧如跟傅子純交情不錯，提到之前還約定要去他的淡水新家慶祝新居落成，現在卻是天人永隔，忍不住又落淚。46歲傅子純性因急性血癌引發突發症狀，從出現身體不適到病情急速惡化，前後不到24小時就去世，消息一出各方震撼。賴慧如坦言自己當時從台中開車回台北，看到消息難以置信，覺得現在網路上很多藝人過世的假新聞，本來以為是假消息。然而當她趕快把車子停路邊，先進行查證，得知是真的之後，在休息站大哭，完全沒辦法接受。胡瓜也稱這個噩耗讓人震驚，印象中傅子純一直很健康、開朗。傅子純在民視一路被培養成當家小生之一，早期也曾參與綜藝節目錄製，曾經是胡瓜主持的《綜藝大贏家》魔王之一，胡瓜記得那時他比賽幾乎沒輸過，後來他主力放在戲劇，平常比較少見面，但每年除夕特別節目還是會碰到面，印象中他一直蠻健康，突然染重病猝逝，真的太過突然。而賴慧如表示自己的第一檔八點檔，演男朋友的就是傅子純，很難接受他就這樣突然離開，心情也難以平復，唯一能夠稍微轉念的事，他很快就去世，沒有受到太多痛苦，也是種福報。提到傅子純的妻子，她也非常心疼，說道：「她一個人真的很辛苦，心情絕對還無法平復，我們幾個好朋友會討論看怎麼輪流去陪伴她。」之前兵家綺、高欣欣、方馨已經有去，她認為傅子純的妻子也有想打起精神好好料理他的後事，現在就需要大家的陪伴。賴慧如表示最近會去傅子純的靈堂，早先大家都沒發現他的身體健康出狀況，因為傅子純非常自律的人，有時在拍攝現場，他們都會吃宵夜，傅子純都不會，還會幫自己按摩，要在螢幕上呈現最好的狀態。今年她們還曾一起去拜拜，前陣子更約好要去傅子純淡水的家慶祝新居落成，現在一切只能成為回憶，讓她想到就感傷。