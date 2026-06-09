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藍白在立法院攜手通過本會期不休會，將創下史上首例18個月不休會紀錄，綠營砲轟是為17名涉案藍委撐「司法保護傘」。對此行政院長卓榮泰今（9）日表示，國會開會應該是要保護國家、保護人民，現在萬事莫如預算急，接下來大家擔心的大雨，相關的預備金跟災損金如果預算不過要怎麼使用？而國會不要只會延會，卻排了很多考察與現在不相關、不急迫的法案，「排自己喜歡的法案，對於福國利民確實是沒有大的幫助」。立法院本會期又將延會到最後一刻，卓榮泰表示，國會開會很重要，應該是要保護國家、保護人民。而現在萬事莫如預算急，今天大家都在擔心接下來的大雨，自己早上也到了氣象署，但相關預備金跟災損金，如果預算不能過的話，那到底要怎麼使用？卓榮泰說，當然希望大家都平安無事，所以希望國會在延會的過程當中，萬事莫如預算急，趕快把預算審完。還有各種福利照顧人民、國家經濟發展、科技發展，還有重要的國防相關產業等，都必須趕快把預算審完。卓榮泰提到，立院不要只會延會，但是排了很多的考察，又排了很多跟現在不相關、不急迫的法案，預算應該要趕快讓它過，「排自己喜歡的法案，對於福國利民確實是沒有大的幫助」。所以還是希望能夠儘快把預算審完，這樣子才是國會對人民最好的交代。