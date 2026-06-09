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▲賴清德今日也參與由台灣卓越無人機海外商機聯盟（TEDIBOA）舉辦的「台灣卓越無人機海外商機聯盟大會師」。（圖／經濟部提供）

賴清德出席無人機大會師 經濟部：業者對預算未過表達遺憾

花蓮縣馬太鞍溪8日因溪水暴漲，導致鄧姓工地主任連人帶車遭山洪沖走失聯，經過一夜搜救，搜救隊今（9）日透過搭載熱顯像儀、AI人形辨識的無人機升空搜索，成功發現並救回鄧姓工地主任。經濟部轉貼內政部臉書表示，當台灣製造無人機投入救災現場，不只是提升搜救效率，更能爭取寶貴的黃金時間，守護每個生命。台灣去年提出無人載具產業發展統籌型計畫，目標在2030年產值達到400億元。而去年產值已達到129億元，為2024年50億的2.5倍；2025年外銷產值29.5億元，為2024年的1.4億元的21倍。經濟部先前揭露，今年第1季的無人機整機出口值已達1.15 億美元，已超越去年全年的0.93億美元。產發署長邱求慧也提到，政府對於無人機廠商協助也並不少，如2024年至2025年通過31案，對於整機整合、飛行載具模組等都有挹注補助；像是中光電智能機器人、長榮航太、新樂飛都透過接下國防部軍用無人機訂單、公務用救災無人機等內需市場累積實力，讓他們有機會推展海外「非紅供應鏈」。另外，總統賴清德今日也參與由台灣卓越無人機海外商機聯盟（TEDIBOA）舉辦的「台灣卓越無人機海外商機聯盟大會師」。經濟部強調，台灣推動無人機產業及非紅供應鏈發展的方向不會改變，雖然面對近期國防特別預算調整所帶來的挑戰，業界仍有信心並看好全球民主供應鏈發展趨勢，經濟部會作為業者的後盾，持續深化技術研發與國際合作，展現台灣無人機產業鏈的韌性與發展潛力。經濟部提到，針對近期國防特別條例審議結果，部分原規劃用於國內商購、委託製造及國防產業鏈建構等相關預算未能納入通過版本，與會業者普遍表達遺憾。一位與會業者指出，無人機產業具有高技術門檻、高資本投入及長期技術累積特性，穩定且可預期的市場需求對於關鍵技術研發、量產能量建置及人才培育至關重要。原規劃相關採購與產業鏈建置措施，不僅有助於提升國家防衛韌性，更能帶動關鍵零組件自主化及供應鏈升級，對產業長期發展具有重要意義。賴總統於活動中與聯盟產業代表進行座談交流，聽取業界對無人機產業發展及海外市場拓展的建言，並就未來政策推動方向交換意見。