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▲21歲後衛卡斯特攻下23分、5助攻、5籃板，不斷利用突破衝擊尼克防線，成為馬刺G3最關鍵的奇兵之一。（圖／路透／達志影像）

▲布朗森系列賽前3戰場均27.5分，儘管投籃命中率不算理想，仍多次在決勝時刻命中關鍵球，持續成為馬刺最難解決的進攻核心。（圖／美聯社／達志影像）

G3生死戰，馬刺115：111力克尼克，七戰四勝總冠軍系列賽尼克仍以2：1領先馬刺。馬刺G3儘管籃板輸、三分命中率也不及尼克、進攻節奏和回合數也輸尼克，但靠著更多罰球和更少失誤，尤其是最後決勝2分鐘沒有再犯致命關鍵錯誤，成功拿下系列賽首勝，延長戰線。下半場尼克8次罰球，馬刺24次罰球，G3裁判執法尺度和判罰再被提上火線，尼克教練Mike Brown在賽季記者會花了很長時間抱歉這場比賽不公平判罰，網路也跟著炸鍋，紛紛指責尼克主場被哨音影響，馬刺G3得到更友善判罰。尼克中鋒唐斯並不這麼看，「輸球並不是因為判罰，而是我們一次次失誤，這才是我們輸球主因。」前兩戰場均19.5分、12.5籃板，投籃命中率5成6，三分命中率4成3的唐斯，這場比賽除了身陷犯規麻煩，也被馬刺226公公長人「斑馬」Victor Wembanyama回擊，唐斯10投4中只有11分、8籃板表現，少了唐斯的攻防和存在感，斑馬終於在兩人總冠軍賽三次對決中取得上風。斑馬18投11中攻下32分、8籃板、6助攻，只有1次失誤，斑馬不斷透過隊友掩護、擋拆、順下，更靠近籃框和禁區接球攻擊，展現強大比賽影響力。斑馬當然是馬刺能贏下G3的決勝人物。前湖人傳奇球星魔術強森對斑馬表現和攻防主宰力高度讚賞，「馬刺打出一場團隊勝利，他們相信自己可以贏下比賽，斑馬做為球隊戰術攻防軸心，表現讓人驚嘆。」馬刺另一名贏球關鍵人物是主控Stephon Castle，23分、5助攻、5籃板，14投8中(三分球5投2)，當Castle全場不斷打出積極侵略性和更多突破到籃下，一再挑尼克禁區和防守，馬刺都能在比賽中取得有利形勢。儘管馬刺贏下G3，延長系列賽，但尼克近況和實力明顯略優於馬刺。幾個細節可以看出尼克近況實在太火、難以防守和對位1、Jalen Brunson系列賽三戰場均27.5分，但投籃命中率只有3成7，三分命中率3成2，都不理想。但Brunson整場比賽所有關鍵時刻他都能打進關鍵球，改變比賽形勢和節奏，製造馬刺防守和對位麻煩，馬刺幾乎守不住他。這麼差的投籃命中率和投籃手感，卻能不斷展現左右比賽關鍵能力，永遠的第四節先生，史上絕無僅有。2、尼克每場比賽都能打出至少4-5個神仙進球，改變比賽節奏和情勢，甚至扭轉局面。Jalen Brunson場場都能打出各種神仙球，先發OG Anunoby、Josh Hart同樣每場比賽都有神來幾筆，連板凳Landry Shamet、Jordan Clarkson、Jose Alvarado都能不斷打出奇兵牌和各種奇襲。尼克整個系列賽都有4-5名主力或角色球員狀況超火，同時輪流超水準發揮，為Jalen Brunson緩解壓力和肩上負擔。3、三分手氣是重要指標，尼克三戰三分手氣和表現都更優於馬刺。馬刺在原本五五波對決中，近況和實力看起來正處於稍稍弱勢，這也是我認為尼克近況和實力在馬刺之上主因。G4斑馬必須打出攻防兩端統治力，同時得到三分超級火力支撐，馬刺才有機會把戰線拉到G6或G7。