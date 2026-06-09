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柬埔寨打詐口號大於實質？

專家批打詐行動帶有作秀性質

近年國際詐騙集團猖獗，引起各國政府重視，包括柬埔寨、緬甸等傳統詐騙犯罪熱點地區，當地政府頻頻宣誓強力掃蕩、重拳出擊。然而，國際特赦組織本週一指出，儘管柬埔寨當局聲稱打詐成功，但事實上其境內的電信詐騙中心數量不減反增。有專家直言，柬埔寨當局的打詐行動帶有「作秀」性質。根據《彭博》報導，國際特赦組織8日發布報告表示，截至今年4月，在柬埔寨境內發現86個詐騙據點，比去年的53個還多。柬埔寨號稱花費一年時間強力打詐，但國際特赦組織指出，只有24處詐騙據點發現有遭到打擊的跡象，與官方宣稱的打擊超過250個詐騙中心落差很大。柬埔寨首相洪馬內去年7月宣布啟動全國打擊詐騙行動，國務部長兼國家打擊網絡詐騙委員會秘書長蔡希那樂（Chhay Sinarith）今年2月表示，柬埔寨境內電詐活動已減少近半，並稱預計在4月份時可徹底解決詐騙問題。然而，國際特赦組織表示，柬埔寨政府的打詐行動雖然確實取得一定成果，但存在系統性缺陷，調查不足以及對受害者保護不力，使得詐騙集團大部分仍得以繼續存在。華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）情報、安全與技術項目副研究員迪克森（Julia Dickson）表示，「我們認為這些打擊行動在很大程度上帶有作秀性質，可能在突擊前已向詐騙中心的關鍵人員發出預警，所以並未真正打擊到核心罪犯」。儘管有數千人從詐騙園區逃離或獲釋，但許多人隨後被當成非法移民對待，而非受害者。倖存者往往依賴慈善機構、當地居民及外國使館提供食物、住宿和協助離境。迪克森指出，有跡象表明，一些從詐騙中心逃脫或獲釋的人，在柬埔寨境內再次被販運到其他電詐園區，「其中有些人是自願的，但很多時候並非自願」。國際刑警組織人口販運與移民偷渡部門犯罪情報分析師巴魯德（Stephanie Baroud）表示，「取締一個詐騙中心，並不一定意味著它背後的基礎設施已被徹底摧毀，受害者再次受害或被販運的風險依然存在」。巴魯德強調，「打擊行動是否已終結詐騙活動？看起來並非如此。這些詐騙中心依然存在，只是轉移到其他地方」。