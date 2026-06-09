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▲胡瓜過67歲生日，家人集資為他買了一台法拉利，他交車後興奮到睡不著，這是他人生中第一台法拉利。（圖／翻攝自《下面一位》YouTube）

▲將參加《鑽石舞台之夜》演出的蔡秋鳳（如圖），羨慕胡瓜收到2000萬的法拉利。（圖／記者嚴俊強攝）

▲小禎在《鑽石舞台之夜》當了好幾回觀眾，9月的演出將正式上台加入主持。（圖／記者嚴俊強攝）

胡瓜、小禎父女將在9月26、27日在台北國際會議中心舉辦的《鑽石舞台之夜》首度同台主持，過去彼此在綜藝節目裡合作過，胡瓜認為舞台主持又和節目裡大不相同，說學逗唱的功夫要更靈光。他今年生日收到家人贈送的2000萬法拉利名車禮物，前幾天開出去打開敞篷就下雨，小禎則笑道：「很替他開心，也替我開心，因為以後他的都是我的。」才剛過67歲生日沒多久的胡瓜，在自己的YT頻道《下面一位》節目中表示是他人生中第一台法拉利，開心到整晚都睡不著，透露只有載老婆丁柔安才會開出門。一旁的小禎則開玩笑稱：「以後他的就是我的。」也表示自己這一次才加入《鑽石舞台之夜》的主持，也沒有跟爸爸談主持費用這些事，打趣稱：「我們從小就被教導要放長線釣大魚，怎麼會現在跟他計較呢？以後他的都是我的啊。」他們父女都沒有鬆口這台紅色的法拉利究竟多少錢，參與這次《鑽石舞台之夜》的蔡秋鳳脫口而出要2000多萬，大嘆如果自己嫁人、有小孩，就有人可以送她法拉利。蔡秋鳳近年比較少公開演出，《鑽石舞台之夜》都是一堆熟朋友參與，加上所得捐做公益、具有意義，她自告奮勇參加，也將是9月演出時的一大亮點。當然胡瓜與小禎婦女聯手，絕對會是節目上的焦點。其實小禎過去《鑽石舞台之夜》演出都有到現場觀摩，她覺得現在準備好了，可以試試看加入主持，胡瓜也希望彼此能產生1+1大於2的火花，但他認為學習更重要，希望能把主持現場表演的本事慢慢教給她，作為傳承。而節目上連主持人都有需要開口唱歌的部分，胡瓜表示小禎私下愛唱歌也能唱，會給她表現的機會，她則認為要配合觀眾的年齡層謹慎選歌。她的朋友中不乏歌王、歌后級的人物，是否會和他們討教現場演出的訣竅？她表示：「討教這個也太奇怪了吧。」胡瓜還加碼爆料，稱她與蔡秋鳳都有「上台不會緊張，下台看到陌生人群會害怕」的問題。9月正式展開的《鑽石舞台之夜》，兩場演出票房收入將捐給華山基金會，讓失依、失能、失智的長輩們，得到更妥善的照顧。門票將於明（10）日午1點起在年代售票系統開賣。