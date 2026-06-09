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民眾黨今（9）日召開記者會，指控民進黨新北市長參選人蘇巧慧在去年護航文化部黑潮計畫預算，而胞妹蘇巧純擔任執行長的威如科技旗下「akaSwap」平台就獲該計劃補助，此外妹蘇巧純到akaSwap後，威如科技取得經濟部344萬6000元、文化部250萬元，一共594萬6000元補助。對此蘇巧慧親自回應表示，這其實是烏龍爆料，更遺憾從選舉至今，自己與競總從來沒有攻擊過對手，但是對手只要一發生重大爭議，陣營就會開記者會攻擊她家人，「我認為這真的很不可取」。對於民眾黨召開記者會指控圖利胞妹，蘇巧慧回應表示，今天早上的指控其實是烏龍爆料，妹妹的公司並不是威如科技的關係企業，並不是請他們幫忙架網站，就會變成他的子公司。蘇巧慧也感嘆，很遺憾其實選舉至今，自己與自己與競總從來沒有攻擊過對手，但是對手只要一發生重大爭議，陣營就會開記者會攻擊她家人，「我認為這真的很不可取」。蘇巧慧說，自己會繼續推出新北相關政見與願景，像是家庭照顧政見、寵物政見與原民政見等，會持續用正面的方式，希望新北市民能肯定這樣的方向，也讓大家知道蘇巧慧準備好了、新北隊準備好了。