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鄭敬淏、少女時代成員秀英相愛14年，是演藝圈的模範情侶檔，大家都看好他們會結婚，沒想到今（9）日被發現互相退追彼此IG，掀起全網議論，結果稍早2人證實分手，原因是彼此行程忙碌、感情逐漸疏遠，最後決定整理關係，未來將以好同事身分相處。秀英、鄭敬淏原本IG帳號都有互相關注，今天卻突然退追，消息傳開後迅速引發熱烈討論，結果2人透過公司證實分手，秀英經紀公司Saram娛樂表示：「秀英最近和鄭敬淏分手是事實，兩人決定以好同事身分留下彼此。」鄭敬淏方面也回應：「兩人最近已經分手，因為繁忙行程讓彼此漸漸疏遠，因此整理了這段關係。」不過2人目前還是好朋友。他們都畢業於中央大學戲劇電影系，最初是透過教會認識，之後於2012年9月在一起，並在2014年認愛交往。2人這14年來雖然低調，但感情相當穩定，常被粉絲目擊在街頭如同老夫老妻般自然約會，也多次在節目與訪問中自然提到對方，一直是韓國演藝圈最具代表的長壽情侶之一。直到去年12月，秀英跟鄭敬淏都還被路人拍到一同在韓國購物中心逛街，穿戴同款藍色棒球帽和牛仔褲，甜蜜互動閃瞎眾人；這次突然傳出分手消息，讓不少一路看著他們戀愛的粉絲相當震驚：「我不相信愛情了」、「我無法接受」。