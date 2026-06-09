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爭鮮《小小兵&大怪獸》聯名今開吃！漢堡排、蝦味卷超可愛

▲爭鮮《小小兵&大怪獸》聯名壽司開吃。（圖／記者蕭涵云攝）

▲飲料也附贈小小兵杯墊，有2款。（圖／記者蕭涵云攝）

▲左起：炙燒起士「芒果莎莎和牛」、「香蕉檸檬焦糖鮭」60元。（圖／記者蕭涵云攝）

▲爭鮮《小小兵&大怪獸》限量指定商品插卡共4款。（圖／記者蕭涵云攝）

▲爭鮮PLUS店限定餐點也開吃，還有可愛小小兵造型紙套。（圖／記者蕭涵云攝）

▲爭鮮《小小兵&大怪獸》開吃大眼睛餐點。（圖／記者蕭涵云攝）

《小小兵&大怪獸》4款周邊商品開搶！全台12家主題店一覽

▲爭鮮《小小兵&大怪獸》4款可愛周邊商品。（圖／記者蕭涵云攝）

爭鮮《小小兵&大怪獸》主題店12家

▲爭鮮《小小兵&大怪獸》中山南西店。（圖／記者蕭涵云攝）

▲爭鮮《小小兵&大怪獸》章魚腳店裝好搶眼。（圖／記者蕭涵云攝）

壽司郎「Double V開心果冰淇淋」神級甜點！8周年創業祭新菜

▲壽司郎Double V「開心果義式冰淇淋&慕斯蛋糕」160元。（圖／記者蕭涵云攝）

▲壽司郎8周年創業祭新菜開吃。（圖／記者蕭涵云攝）

搶攻暑假親子用餐需求，爭鮮迴轉壽司聯名《小小兵&大怪獸》，在電影6月30日台灣上映前，搶先開吃小小兵漢堡排、蝦味卷等專屬兒童的11款可愛餐點；PLUS限定餐點「章魚 怪炸串」、「橘橘焦芒雞肉串」也登場。還有冷水瓶、手機掛繩、行李吊牌、沙灘袋等可愛周邊一次整理。照明娛樂最新電影《小小兵&大怪獸》台灣將在6月30日正式上映，黃色炫風搶先降臨爭鮮迴轉壽司！超搶眼造型的起司口味「小小兵漢堡排」60元與幸福奶蛋香的「小小兵蝦味卷」40元，就像是直接吃下可愛小小兵；酸甜果香的「香蕉檸檬焦糖鮭」60元、炙燒起士「芒果莎莎和牛」100元、「酸辣章魚怪」40元、還有「焗烤蝦蝦玉米杯」60元；甜點推出「芒果優格千層」60元、「芒芒可爾必思」50元（附小小兵杯墊，迴轉限定）。而爭鮮PLUS店則限定3款餐點，搭配造型小小兵紙片的「章魚怪炸串」110、「橘橘焦芒雞肉串」75元、附小小兵杯墊的「漂浮芒芒可爾必思」65元。爭鮮APP同步推出期間限定「小小兵翻翻樂遊戲」，6月9日至7月27日，活動期間內，會員每日可使用5點參加遊戲，每日最多可玩兩次，有機會獲得聯名新品「小小兵蝦味卷」、「香蕉檸檬焦糖鮭」兌換券，或最高100點爭鮮點數。爭鮮迴轉壽司還打造《小小兵&大怪獸》獨家電影聯名周邊商品，凡加入爭鮮APP會員，並於爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS門市，6月9日至8月3日，單筆消費滿200元即可加購1款聯名商品，單筆消費滿400元即可購買2個，依此類推（數量有限，售完為止，不限內用外帶）。（按北中南排序）善導寺Plus店林森店中山南西店淡新康達盛通店宜蘭康達盛通店桃園藝文Plus店國光大買家Plus店遠雄新時代店斗六鎮南Plus店崇學Plus店成功康達盛通店巨蛋店壽司郎8周年創業祭，開吃神級甜點「Double V開心果冰淇淋」，比本店內還早開吃2026年排隊爆款，壽司郎Double V「開心果義式冰淇淋&慕斯蛋糕」，充滿綿密濃郁的高雅果香，免排隊直接送上桌太滿足；同步開吃黑鮪魚珍稀金三角、生食級生斑節蝦、泰式綠咖哩烏龍麵等新菜。