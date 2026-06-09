搶攻暑假親子用餐需求，爭鮮迴轉壽司聯名《小小兵&大怪獸》，在電影6月30日台灣上映前，搶先開吃小小兵漢堡排、蝦味卷等專屬兒童的11款可愛餐點；PLUS限定餐點「章魚 怪炸串」、「橘橘焦芒雞肉串」也登場。還有冷水瓶、手機掛繩、行李吊牌、沙灘袋等可愛周邊一次整理。
爭鮮《小小兵&大怪獸》聯名今開吃！漢堡排、蝦味卷超可愛
照明娛樂最新電影《小小兵&大怪獸》台灣將在6月30日正式上映，黃色炫風搶先降臨爭鮮迴轉壽司！爭鮮聯名歡樂又搞怪的小小兵，業者表示，開發11款特色餐點全是熟食，方便兒童食用，全台門市6月9日至8月3日開吃。
超搶眼造型的起司口味「小小兵漢堡排」60元與幸福奶蛋香的「小小兵蝦味卷」40元，就像是直接吃下可愛小小兵；酸甜果香的「香蕉檸檬焦糖鮭」60元、炙燒起士「芒果莎莎和牛」100元、「酸辣章魚怪」40元、還有「焗烤蝦蝦玉米杯」60元；甜點推出「芒果優格千層」60元、「芒芒可爾必思」50元（附小小兵杯墊，迴轉限定）。
而且點選《小小兵&大怪獸》指定餐點，芒果莎莎和牛、香蕉檸檬焦糖鮭、芒果優格千層，還會隨餐附上限量指定商品插卡，共有4款可收集。
而爭鮮PLUS店則限定3款餐點，搭配造型小小兵紙片的「章魚怪炸串」110、「橘橘焦芒雞肉串」75元、附小小兵杯墊的「漂浮芒芒可爾必思」65元。
《小小兵&大怪獸》4款周邊商品開搶！全台12家主題店一覽
爭鮮APP同步推出期間限定「小小兵翻翻樂遊戲」，6月9日至7月27日，活動期間內，會員每日可使用5點參加遊戲，每日最多可玩兩次，有機會獲得聯名新品「小小兵蝦味卷」、「香蕉檸檬焦糖鮭」兌換券，或最高100點爭鮮點數。
爭鮮迴轉壽司還打造《小小兵&大怪獸》獨家電影聯名周邊商品，凡加入爭鮮APP會員，並於爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS門市，6月9日至8月3日，單筆消費滿200元即可加購1款聯名商品，單筆消費滿400元即可購買2個，依此類推（數量有限，售完為止，不限內用外帶）。
◾️6月9日（二）起：「小小兵咕嚕咕嚕冷水瓶」加購價189元／款。
◾️6月23日（二）起：「小小兵放空手機掛繩」加購價159元／款。
◾️7月7日（二）：「小小兵曬太陽沙灘袋」加購價359元／款。
◾️7月21日（二）：「小小兵出發去行李吊牌」加購價159元／款。
爭鮮《小小兵&大怪獸》主題店12家（按北中南排序）
善導寺Plus店
林森店
中山南西店
淡新康達盛通店
宜蘭康達盛通店
桃園藝文Plus店
國光大買家Plus店
遠雄新時代店
斗六鎮南Plus店
崇學Plus店
成功康達盛通店
巨蛋店
壽司郎「Double V開心果冰淇淋」神級甜點！8周年創業祭新菜
壽司郎8周年創業祭，開吃神級甜點「Double V開心果冰淇淋」，比本店內還早開吃2026年排隊爆款，壽司郎Double V「開心果義式冰淇淋&慕斯蛋糕」，充滿綿密濃郁的高雅果香，免排隊直接送上桌太滿足；同步開吃黑鮪魚珍稀金三角、生食級生斑節蝦、泰式綠咖哩烏龍麵等新菜。
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照明娛樂最新電影《小小兵&大怪獸》台灣將在6月30日正式上映，黃色炫風搶先降臨爭鮮迴轉壽司！爭鮮聯名歡樂又搞怪的小小兵，業者表示，開發11款特色餐點全是熟食，方便兒童食用，全台門市6月9日至8月3日開吃。
而爭鮮PLUS店則限定3款餐點，搭配造型小小兵紙片的「章魚怪炸串」110、「橘橘焦芒雞肉串」75元、附小小兵杯墊的「漂浮芒芒可爾必思」65元。
爭鮮APP同步推出期間限定「小小兵翻翻樂遊戲」，6月9日至7月27日，活動期間內，會員每日可使用5點參加遊戲，每日最多可玩兩次，有機會獲得聯名新品「小小兵蝦味卷」、「香蕉檸檬焦糖鮭」兌換券，或最高100點爭鮮點數。
◾️6月9日（二）起：「小小兵咕嚕咕嚕冷水瓶」加購價189元／款。
◾️6月23日（二）起：「小小兵放空手機掛繩」加購價159元／款。
◾️7月7日（二）：「小小兵曬太陽沙灘袋」加購價359元／款。
◾️7月21日（二）：「小小兵出發去行李吊牌」加購價159元／款。
爭鮮《小小兵&大怪獸》主題店12家（按北中南排序）
善導寺Plus店
林森店
中山南西店
淡新康達盛通店
宜蘭康達盛通店
桃園藝文Plus店
國光大買家Plus店
遠雄新時代店
斗六鎮南Plus店
崇學Plus店
成功康達盛通店
巨蛋店
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