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▲傅子純的靈堂設置於板橋新月大樓，但家屬懇求外界給予空間，靈堂不對外開放，將擇期舉辦粉絲追悼會。（圖／記者林調遜攝影）

民視一哥傅子純7日因為急性血癌發作，緊急前往淡水馬偕紀念醫院掛急診，沒想到，搶救數小時後依舊宣告不治，享年46歲，他生前暖舉無數，施惠對象不只是身邊親友，一名網友發文分享，大學時在飯店打工不小心夾傷手，傅子純只是路過卻跑去拿冰塊關心她，讓原PO直呼：「他真的是如演藝圈所說的暖男...」女網友「kokolo_yutaka_vegan」在社群平台發文，透露聽聞傅子純病逝的消息感到非常震驚，回想大學時期在台中金典酒店打工，有一天，自己的手不小心被門夾到，她到員工休息室附近的飲水機用冰水沖手，這時一位不認識的男子經過，問她「怎麼了」，還特地去拿冰塊給自己後才離開。原PO表示，後來在連續劇《後山日先照》認出當時慰問她的男子，原來就是劇中演員傅子純，女網友感嘆：「他真的是如演藝圈所說的暖男，一路好走R.I.P...」家屬今（9）日透過經紀公司發布聲明，傅子純的靈堂和告別式已經設置完畢，懇求外界給予親友空間，靈堂不對外開放，僅供至親好友前往弔唁，粉絲追悼會將擇期舉辦。1980年出生的傅子純，早年以模特兒身分出道，之後轉往戲劇圈發展，憑藉高䠷外型與穩定演技，慢慢成為台灣八點檔觀眾熟悉的面孔，他先後演出《新兵日記》、《風水世家》、《多情城市》、《市井豪門》、《好運來》等作品，尤其擅長詮釋背負人生壓力、情感糾結深重的角色，因此累積死忠劇迷。讓不少觀眾如今重新翻出討論的，則是傅子純過去在《多情城市》裡，剛好演過白血病復發患者，與邱子芯有一段讓劇迷印象深刻的感情線，兩人甚至還拍攝過婚紗戲，沒想到，劇情最後卻因為傅子純飾演的角色白血病復發，讓這段感情遺憾收場，如今對照現實人生，也讓不少觀眾格外不捨。