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日本歌手米津玄師的一名粉絲，創作以米津玄師為主角的戀愛幻想小說並發布在X上，為避免內容造成困擾，特地在開頭附上警告，強調米津玄師本人以及其他粉絲最好不要閱讀。沒想到這則警告反而引起米津玄師注意，他不但親自點開閱讀，還直接轉發貼文並留下簡短一句「已閱」，瞬間引爆網路討論。粉絲在X上發布一篇名為《我的男朋友可能是米津玄師》的同人小說（以明星偶像為主角的幻想小說），內容描述自己的男友某一天突然變成米津玄師，由於故事設定相當天馬行空，甚至有點荒誕獵奇，因此作者特別在文章開頭附上醒目警告，提醒米津玄師本人以及粉絲不要點閱，以免感到不適或不快。原本只是粉絲之間分享的創作，卻因為這段警告意外吸引到當事人目光。小說公開後不久，米津玄師突然透過官方社群帳號轉發貼文，並以簡短的「讀了」回應。短短兩個字立刻引發網友熱烈討論，貼文也迅速累積驚人流量。最崩潰的人莫過於小說作者本人，發現偶像親自閱讀作品後，她接連發布多則動態表達震驚心情，先是慌張寫下「請不要告我」，接著又形容自己「把三年份的冷汗一次流光了」，並連續打出大量驚嘆號向米津玄師與網友道歉。作者事後表示，雖然不知道米津玄師看到作品後究竟抱持什麼想法，但未來會更加認真面對創作。許多網友則笑稱，這根本可以說是最高等級的公開處刑，也讓不少人看見米津玄師私下幽默隨和的一面。