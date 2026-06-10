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世界盃最美球衣出爐！法國奪冠、烏拉圭也上榜

▲本屆世界盃受到關注的烏拉圭客場球衣（左），以及法國客場球衣（右）。（圖／記者葉政勳攝）

巴西飛人聯名超吸睛 球衣老闆教正確清洗法

▲巴西球衣跟Jordan Brand合作，是足球和籃球完美跨界的代表作。（圖／記者葉政勳攝）

▲埃及球衣充滿國家特色，有金字塔和埃及象形文字。（圖／記者葉政勳攝）

▲球衣燙印其實是消耗品，洗久了一定會剝落，不理頭建議，可用洗衣機清洗球衣，但千萬不要用烘的。（圖／記者葉政勳攝）

2026年美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup）將在12日開打，各國代表隊球衣也成為眾人關心的焦點，，是Nike旗下Jordan Brand首度和足球國家代表隊合作推出，不理頭也分享最具國家特色的埃及隊球衣。至於足球衣該怎麼清洗？不理頭提醒，千萬不能烘。根據加拿大媒體《theScore》報導，拿下球衣設計第一名的法國隊，主場球衣保留經典的藍色系，不過引起球迷、時尚人士討論的其實是客場球衣，客場球衣整件是淡淡的薄荷綠，致敬美國自由女神像的顏色，胸前的公雞徽章則是金屬銅色，代表自由女神像是由銅製成，這件球衣設計象徵著法國、美國之間的情誼。第二名由烏拉圭獲得，烏拉圭的球衣設計宛如漫威電影《黑豹》主角，黑色為底，搭配胸前、肩膀藍色方塊、胸前徽章，整體以盔甲為靈感，很有「戰士」的感覺，這款球衣致敬足球史上首屆世界冠軍烏拉圭，以及守護冠軍獎盃的球員，另外，這件球衣在美國體育媒體《ESPN》中是票選第一名。以上球衣都能在台北捷運小南門站的「不理頭球衣專賣店」買到，老闆不理頭表示，他最喜歡巴西客場球衣，以藍黑色系融入猛獸斑紋設計，這也是Jordan Brand首度和足球國家代表隊合作的球衣，捨棄Nike經典的打勾標誌，換上「飛人」標誌。不理頭分享，埃及隊的球衣是他覺得最有特色的，這次埃及隊內有一位效力於英超利物浦的球星「埃及法老」穆罕默德·薩拉赫（Mohamed Salah），會購買埃及球衣幾乎都是他的球迷，埃及球衣上有著金字塔、埃及象形文字「生命之符」，是非常有當地特色的球衣。不少人都會穿著足球衣出門，如果球衣髒了該怎麼洗呢？不理頭建議，，因為球衣材質只要烘了，就很容易變形。燙印過的球衣也一樣，可以翻面套洗衣袋，用洗衣機清洗，不過燙印是消耗品，時間久了一定會掉。不理頭認為，洗球衣不要用手洗，因為手洗很容易殘留洗衣精，久了會損壞衣服，接觸皮膚也不太舒服。