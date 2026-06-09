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少女時代成員秀英和演員鄭敬淏在今（9）日證實分手，為長達14年的戀情畫下句點。消息曝光後，不少粉絲回想起兩人一路走來的點滴。秀英過去曾坦言，公開戀情前一晚緊張到睡不著，甚至形容心情「比出道還緊張、以為世界快要毀滅了」。鄭敬淏的愛犬取名為「淏英」，展現對女友的愛。兩人還曾被狗仔拍到約會結束時，互相比愛心依依不捨道別，場面彷彿韓劇拍攝現場。如今正式告別戀人身分，也讓外界格外感慨。鄭敬淏和秀英在教會活動中相識，經過長時間相處後，於2012年9月正式發展成戀人。交往初期十分低調，直到2014年1月戀情才正式曝光。雙方經紀公司隨後承認戀愛事實，兩人也成為演藝圈公開交往的明星情侶。秀英後來回憶公開戀情前的心情時表示，前一天晚上甚至比歌手出道、演員出道前都還要緊張，很擔心外界和粉絲的反應，因為當時並沒有太多偶像會公布戀愛消息。2017年秀英和鄭敬淏又被韓國D社捕捉到約會，曝光的甜蜜照片至今仍被粉絲津津樂道。只見兩人約會結束後，鄭敬淏站在街頭向秀英比出大大的愛心，秀英則隔空回應愛心手勢。就在準備離開之際，鄭敬淏又突然轉身小跑步折返，給了秀英一個擁抱，宛如偶像劇般的畫面，也讓兩人的戀情獲得大量祝福。公開交往後，他們雖然鮮少高調同框，卻從不刻意隱藏感情。無論是在節目訪談或媒體採訪中，都曾多次提及對方，並公開為彼此的新作品加油打氣。兩人還一起照顧愛犬，鄭敬淏甚至將狗狗取名為「淏英」，名字結合鄭敬淏與秀英名字，被視為感情甜蜜的象徵。鄭敬淏去年上節目才說過：「我曾有過胡搞瞎搞的時期，是崔秀英抓住了我！」還說如果沒有秀英，自己會變成一個很讓人失望的人。隨著少女時代隊友Tiffany今年成為第一個結婚的成員，許多人都猜測秀英會不會接棒當下一位新娘？然而迎來的卻是兩人分手的消息。秀英經紀公司今日對外證實，並表示未來將以同事與朋友身分互相支持；鄭敬淏方面也承認分手消息，坦言：「因為行程很忙，最近變疏遠。」根據相關人士說法指出，鄭敬淏近年持續投入戲劇拍攝，秀英則往返韓國與日本發展演藝事業，忙碌行程讓見面時間逐漸減少，最終決定結束戀人關係，令眾多粉絲、網友都大感遺憾。