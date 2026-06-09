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▲富邦悍將投手教練許銘傑曾經效力日本職棒埼玉西武獅隊，他坦言，春訓投球的龐大訓練量，是無法強迫的，必需要球員發自內心。（圖／記者葉政勳攝）

日本傳奇投手「平成怪物」松坂大輔昨（8）日受邀參加玉山盃開幕典禮，昔日在日本職棒（NPB）西武獅隊的前隊友許銘傑今（9）日受訪時回憶，松坂是非常認真的投手，幾乎是從早練到晚，尤其是牛棚的投球量非常大，曾在春訓時單日牛棚量達到350顆驚人的數字，「好像丟了2個多小時，他最後一個丟，我們跑步完他還在丟。」許銘傑直言，松坂知道自己要什麼、缺什麼，非常值得台灣球員借鏡。許銘傑直言，松坂在他眼中，是位非常認真的投手，「我在日本的那段期間，他認真的程度是讓我有一點嚇到，（春訓）進牛棚，可能一次會丟200多顆，才會下投手丘的人，這是台灣的投手，應該比較沒有辦法去嘗試的丟法。」許銘傑回憶，自己從松坂身上學到許多訓練方式，許銘傑說，自己也有嘗試過一次牛棚丟200顆，「我個人感覺，丟完身體會很疲勞，但會有滿足感，有確實做到這件事情。」許銘傑指出，松阪不只牛棚投球量大，跑步量也很驚人，為何松坂的量會這麼大？許銘傑點出關鍵，「他知道自己要做什麼、需要什麼、缺什麼。畢竟職棒要怎麼訓練自己，讓自己更強壯，這是本來應該做的事情，不是到球隊來，讓球隊來訓練你，畢竟這個是一個投資。」許銘傑透露，許銘傑直言，為了應付整個賽季，春訓的量就會提升，「身為先發投手，該怎麼訓練，春訓時自己要有所規劃，春訓的（投球）量一定會超過比賽的量。」許銘傑解釋，松坂的牛棚350顆球並非全部都出力，「剛開始是協調性動作，然後姿勢的調整，慢慢熱身後，才把力量、跟速度加上去。」被問到自己的單次牛棚紀錄，許銘傑透露是秋訓的250顆，「那時候我是中繼投手，我覺得我那天狀況好，想挑戰自己，到底可以丟到哪，結果隔天沒辦法上投手丘，被教練罵。」許銘傑指出，春訓牛棚投球量龐大，就是挑戰自己的極限，才有辦法衡量自己能力範圍，「丟直球受傷機會低，捕手比哪就控哪，自己累了就要去調整下盤或是身體協調性去丟球，這是非常重要的事情。當先發投手時，最多是丟180球，順的時候就會想一直丟球，這其實是好事情。」許銘傑強調，他笑說，現在的投手應該沒辦法，「以前的土法煉鋼，一定有它的好處在，不然以前教練也不會這樣教，現在有重量訓練搭配，量也不可能丟到這麼多。」