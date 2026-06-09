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▲秀英在2023年10月15日於台北國際會議中心（TICC）舉辦粉絲見面會。（圖／記者鄭孟晃攝）

▲秀英在去年上映的電影《捍衛任務：復仇芭蕾》有關鍵性的演出，這是她首次登上好萊塢的作品。（圖／車庫娛樂提供）

韓國女星秀英與男演員鄭敬淏今（9）日證實結束14年愛情長跑，退回好同事關係，震驚外界，秀英是韓國國民女團「少女時代」成員，兼具演員及主持人身分，她上節目時總是帶來滿滿綜藝哏，為團內的搞笑擔當之一，此外，秀英的家境優渥，家族在首爾高級地段坐擁價值超過30億韓元（約6224萬元新台幣）的房產，為名符其實的富三代。秀英在2000年、年僅10歲時在商場被星探發掘，隨後參加SM娛樂的選秀並成為練習生，期間與高橋麻里奈組成雙人組合「Routeφ」於日本短暫出道，回到韓國後，秀英重返SM繼續深造，挺過競爭激烈的淘汰賽和無數個練習日，終於在2007年8月以172公分高䠷身材、精湛舞技及開朗幽默的魅力，正式作為女團「少女時代」的成員出道。多才多藝的秀英不僅是少女時代的領饒舌與副唱，還有零偶包的幽默感、靈活的口條與出色的模仿能力，她經常在各大綜藝節目中吐槽隊友，或是生動還原其他成員的神情，惹得觀眾和節目組捧腹大笑，秀英與另兩位成員俞利、孝淵被公認為少女時代的「搞笑三劍客」。秀英是演藝圈中著名的隱藏版富三代，家族在韓國具有非常雄厚的財力與社會地位，她的祖父是韓國大型建築公司的會長，曾經參與建設韓國著名的藝術殿堂，父親則是貿易公司的社長，曾經任職於大宇集團高階主管，家族在首爾的「清潭洞」擁有價值上億韓元的豪宅、別墅，在郊區也擁有專屬的度假別墅。影視歌三棲、發展全方位的秀英，除了團體專輯，她也曾經為主演的電視劇獻唱OST，並參與個人音樂創作，此外，在綜藝與節目主持方面也有出色的表現，曾經長期擔任韓國經典節目《深夜TV演藝》的主持人，也主持過選秀節目（如《R U Next?》）、美妝節目（如《Style Follow》） 及個人實境秀，控場與互動能力深受好評。秀英近年成功轉型為演員，主演過《說出你的願望》、《奔向愛情》、《如實陳述》等知名韓劇，甚至跨足國際，參演好萊塢電影《捍衛任務：復仇芭蕾》，出道約24年，依舊活躍於娛樂圈。