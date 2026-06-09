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▲傑出校友楊國珍，多年來持續投入教育資源，協助三光國中發展棒球隊、國樂團、校園環境改善及獎學金制度，（圖／三光國中提供）

▲傑出校友─TEA TOP 第一味董事長楊國珍（左），長年熱心投入教育資源，是成就偏鄉教育逆勢發展主力。（圖／三光國中提供）

▲三光茶香．TEA TOP第一味精英獎學金，近年擴大至名間鄉各級學校，鼓勵更多學生在地就學、安心成長。（圖／三光國中提供）

少子化與城鄉差距持續擴大時代，許多偏鄉學校面臨減班甚至廢校危機，但位於南投名間的三光國中卻逆勢成長，不僅培育出兩位中華職棒選手，今年更有三名學生在會考取得5A佳績，國樂團旗下絲竹室內樂團也榮獲全國特優，展現亮眼成績，也成為推動偏鄉教育發展典範。三光國中學生李常如、董依依及莊宜宸，今年在國中教育會考中取得5A成績。對學生規模較小、長期面臨優秀人才外流挑戰的偏鄉學校而言，這項成果格外不易，也反映學校多年來在教學品質與學生培育上的投入。事實上，三光國中能有這份發展成果，其背後除了任職九年的吳明順校長與學校團隊用心耕耘外，傑出校友─TEA TOP 第一味董事長楊國珍，長年熱心投入教育資源，也是成就偏鄉教育逆勢發展主力。TEA TOP第一味從名間茶鄉起家，董事長楊國珍多年來持續投入教育資源，協助學校發展棒球隊、國樂團、校園環境改善及獎學金制度，並成立「三光茶香．TEA TOP第一味精英獎學金」，近年更將獎助範圍擴大至名間鄉各級學校，希望鼓勵更多學生在地就學、安心成長。楊國珍表示，地方發展與教育密不可分，當優秀學生持續離開家鄉，地方將面臨人口流失，以及產業傳承斷層等問題。因此，他長期投入教育資源，希望讓孩子在追逐夢想的同時，也能認識家鄉、關心家鄉，未來有機會回饋地方，形成正向循環。「如果優秀學生一直往外流，久了之後，地方就會空洞化。」楊國珍表示，成績固然重要，但教育的價值從來不只是培養高分學生，更重要的是培養對土地有認同感、對社會有責任感的人。「唯有年輕人願意留下來、願意回來，地方才會有未來。」這也是他多年來持續投入教育資源的用心。吳明順回憶，九年前棒球隊剛成立時，環境並不理想，球員宿舍甚至是由閒置教室改建而成。但一路走來，在地方企業、校友及社區力量的共同支持下，三光國中不僅逐步建立起棒球發展體系，並透過體育、音樂及多元教育特色，讓學生找到適性發展的舞台，學校也走出屬於自己的特色。「教育最美的風景，是善的循環。」吳明順表示，從校友回饋母校、企業支持教育，到學生未來成長後回饋社會，這份善意的傳承正是推動地方持續前進的重要力量。三光國中也期待透過教育深耕，讓更多偏鄉孩子被看見，並為地方創造更多可能。