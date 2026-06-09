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寵物食品市場正掀起一波「成分透明化」趨勢。過去飼主選購貓糧多以品牌知名度為主要考量，如今則愈來愈重視產品成分、營養來源與機能設計，甚至仔細比較不同營養素比例，希望透過日常飲食為毛孩建立更完善的健康基礎。對現代貓奴而言，挑選貓糧不只是「讓貓咪吃飽」，更是為健康把關的重要環節。代理寵物食品超過40年的東盈實業觀察到，近年飼主在選購產品時更像專業的「營養審核員」，他們擺脫品牌迷思，除了關注適口性，也重視成分是否公開透明、營養設計是否符合貓咪需求。許多飼主即使家中毛孩沒有特殊狀況，也會透過精神狀態、活動力及排便情形等日常表現，持續關注健康變化，進而帶動機能型寵物食品需求持續成長。看準市場趨勢，東盈實業引進泰國知名寵物食品品牌 Kaniva卡咪哇全新「全能方塊糧」系列。不同於傳統需額外搭配保健品的餵食方式，方塊糧將鮮肉與多種蔬果製成機能營養方塊，有別於凍乾製程，透過烘焙技術製作後與乾糧共同包裝，不僅保留食材特色，也兼顧保存便利性，開封後只需妥善密封即可安心食用。產品更依照不同營養需求添加相應機能配方，讓健康管理自然融入日常飲食。全能方塊糧系列另一大特色為導入「3P營養概念」，結合益生菌（Probiotics）、益生元（Prebiotics）與後生元（Postbiotics）作為核心配方設計，讓好菌與豐富營養提供更完整的營養支持。全系列採取高規標準，堅持無人工色素、無玉米、無麩質與非基改原料，將現代人對自身飲食的嚴格要求，回應在寵物的飲食上。除了產品配方，Kaniva 卡咪哇也重視品質管理與營養規範。品牌擁有完整產品線，生產製程不僅依循 ISO 與 HACCP 等國際品質管理標準，更符合AAFCO（美國飼料管理協會）及 FEDIAF（歐洲寵物食品工業聯合會）營養規範進行配方設計，提供兼顧營養均衡與品質把關的產品選擇，讓日常呵護自然融入貓咪的每一餐。東盈實業第三代經營者表示，根據2021年泰國寵物食品協會數據顯示，泰國已成為全球第三大寵物食品製造與出口國，憑藉成熟的生產技術與供應鏈能力，被譽為「全球寵物廚房」。隨著台灣飼主對寵物營養管理愈加重視，市場需求也從單純餵養轉向日常健康維持。東盈實業希望透過Kaniva卡咪哇兼顧品質、營養與合理價格的產品，協助毛孩爸媽更輕鬆地做好日常營養管理，讓毛孩的健康照護從每一餐開始。