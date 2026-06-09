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國民黨新北市長參選人李四川日前造訪三重名店「今大滷肉飯」，沒想到台語發音「三重」而不是「三重埔」引發綠營批評，不過李四川競辦則秀出前行政院長蘇貞昌2018年競選新北市長時，也和時任行政院長賴清德一樣用台語高喊三重「Sam-tiông」。李四川受訪時也說，講到這個「真的笑死人」，他講60幾年的母語，為什麼為了選舉，連母語都拿出來抹黑。李四川今參訪動保績優社區「小城里愛心認養小棧」，受訪時針對三重台語發音被質疑一事，他說台語是他的母語，那也是台灣的母語。他從小就開始講台語，講三重「（Sam-tiông）」，對手的爸爸蘇貞昌也講「三重（Sam-tiông）」，還有賴清德總統他也講「三重（Sam-tiông）」為什麼為了選舉，連母語也會拿來抹黑？李四川說，他也不知道要講什麼，講到他的台語，他從小講台語就是這樣講的，也沒有改變啊，反而他國語還講得不好，都講台灣國語，有時因為他的發音不標準，還會被翻譯錯，台語本來就是他的母語。至於最新民調贏對手蘇巧慧6.2%，他說有公信力的民調都會參考，那在這裡還是要呼籲對手，選舉就好好地和平競爭，不要用抹黑，或者是肉搜他的家人跟鄰居，造成困擾。他還是會往前走，29區我會好好地去聽所有市民的聲音，作為他往後的政策