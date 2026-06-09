台灣電力公司鳳山區營業處處長黃明舜於今(9)日，到高雄市林園區高雄市政府警察局林園分局，頒發新台幣12萬元破案獎金，以感謝林園警分局於今(115)年度連續偵破4起電纜線竊盜案件，共查獲電纜線213公尺，以有效遏止竊盜集團犯罪行為，共同維護民眾用電權益與公共安全。
台灣電力公司鳳山區營業處處長黃明舜表示，近期受銅價飆漲影響，台電電纜線成為竊盜集團覬覦的目標，而電纜線失竊不僅會造成供電中斷，嚴重影響民眾日常生活，以及工業生產用電，更有可能因線路裸露引發感電事故，對公共安全構成威脅。
黃明舜說，因此，台電鳳山區營業處與轄區警方，近年來建立了緊密的合作機制，積極投入防制與偵辦電纜失竊案件，展現強大且堅定的查緝決心，經統計，林園警分局於今(115)年度連續偵破4起電纜線竊盜案件，鳳山區營業處乃到該分局頒發新台幣12萬元破案獎金，由分局長曾順光代表接受，以資鼓勵。
黃明舜指出，民眾若在社區中發現可疑人物攀爬電線桿、非法剪斷電纜或有異常囤積之行為，請立即撥打110報案電話或台電1911客服專線檢舉，凡經民眾檢舉並由警方破案移送起訴後，台電將依規定頒發檢舉獎勵金，期盼透過警民合作，共同守護用電安全與社會治安。
我是廣告 請繼續往下閱讀
黃明舜指出，民眾若在社區中發現可疑人物攀爬電線桿、非法剪斷電纜或有異常囤積之行為，請立即撥打110報案電話或台電1911客服專線檢舉，凡經民眾檢舉並由警方破案移送起訴後，台電將依規定頒發檢舉獎勵金，期盼透過警民合作，共同守護用電安全與社會治安。