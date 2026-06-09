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▲海巡署艦隊分署開放民眾登艦參觀，以慶祝國家海洋日。(圖／海巡署艦隊分署提供)

▲海巡署艦隊分署開放民眾登艦參觀，以慶祝國家海洋日，碼頭排滿登艦參觀人潮。(圖／海巡署艦隊分署提供)

▲海巡署艦隊分署在碼頭設攤，由海巡人員介紹艦艇特色及各項裝備功能等，讓民眾透過實際登艦體驗，更直接瞭解海巡工作與海洋安全的重要性。(圖／海巡署艦隊分署提供)

海巡署艦隊分署為慶祝國家海洋日活動，除在高雄港開放雲林艦供民眾登艦參觀外，並在北部、中部、東部及澎湖地區同步辦理大型艦艇開放參觀活動，各地活動均吸引許多民眾熱情參與，經統計，登艦參觀人次達11456人，現場氣氛熱烈，也讓更多民眾近距離認識海巡工作，感受我國與海洋的緊密連結。海巡署艦隊分署分署長黃宣凱表示，海巡署艦隊分署為慶祝國家海洋日活動，開放民眾登艦參觀，南部地區機動海巡隊在高雄港開放4000噸級雲林艦、北部地區機動海巡隊在台北港開放4000噸級新竹艦、3000噸級宜蘭艦，中部地區機動海巡隊在台中港開放4000噸級台北艦，東部地區機動海巡隊在花蓮港開放1000噸級花蓮艦、澎湖海巡隊則在馬公商港開放1000噸級連江艦。黃宣凱說，此次艦艇參觀活動期間，除由海巡同仁引導民眾參觀甲板空間、介紹艦艇特色及各項裝備功能外，並分享海巡平時執行海域執法、救生救難、漁業巡護及守護海疆等任務內容，讓民眾透過實際登艦體驗，更直接瞭解海巡工作與海洋安全的重要性。黃宣凱並說，而在國家海洋日前夕，中國於6月6日宣布啟動東部海域海上交通專項執法行動，並於深夜出動4艘艦艇前往我國東部外海活動，面對中國片面升高海域情勢，海巡署立即掌握動態並調派海巡艦艇出勤應對，嚴密監控周邊海域，前推預置部署，隨即調派高雄艦、淡水艦、吉安艦、長濱艦、花蓮艦等5艘巡防艦及2艘100噸級巡防艇沿線部署監控，其中花蓮艦更於國家海洋日參訪行程結束後，隨即出港投入勤務，以具體行動展現守護海疆、捍衛主權的堅定決心。黃宣凱指出，海洋應該是和平的海洋，而不是衝突與威脅的海洋，但和平需要守護，主權更需要堅定捍衛，當民眾在國家海洋日登上海巡艦艇、認識海洋的同時，也看見海巡同仁日夜堅守第一線，守護的不只是海域，更是人民的安全、國家的尊嚴與我國的未來。黃宣凱並指出，面對中國近期以科研船、海警船及各種名義不斷升高對我國海域的灰色襲擾，海巡絕對站在第一線，堅定維護國家主權、海洋權益及區域和平之穩定。