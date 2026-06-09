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10日起至7月7日推出芒果活動，兩款當季芒果截切新品，包括單人解饞、 愛文金煌雙享受的「兩種芒果一起吃」（原價59元）， 以及鎖定重度水果愛好者的「夏日愛文芒果超值盒」（原價109元 ）。



活動期間購買截切水果任一件，結帳即贈「 截切芒果折價優惠券」，憑單享兩種芒果一起吃特價54元、 夏日愛文芒果超值盒特價99元，相當於單盒最多折10元。



▲活動期間購買截切水果任一件，結帳即贈「截切芒果折價優惠券」。（圖／全家提供） 消暑首選！全家果香茶飲第二杯10元



全家自6月10日至6月23日，鮮果茶系列推超值優惠，凡購買特大杯冰柳丁橙柚綠、 芭Ｃ檸檬綠或甘蔗青茶，即享「任選第二杯10元」。



其中，「柳丁橙柚綠」 嚴選台灣在地柳丁入茶，多層次柑橘果香與果粒清爽口感， 茶感與果香更加平衡，成為 Let's Tea 人氣長銷商品，年銷超過百萬杯。近年Let's Tea果茶類飲品連年成長，2025年熱銷破億元。



▲全家買特大杯冰柳丁橙柚綠、芭Ｃ檸檬綠或甘蔗青茶，即享「任選第二杯10元」。（圖／全家提供） 7-11香草奶蓋茶買2送2！咖啡珍珠歐蕾2送2



7-11夏季也祭出多項飲品優惠，全台門市於6月12日至6月14日推出「咖啡珍珠歐蕾2送2」、「黑糖粉粿奶茶2送1」；6月10日至6月23日再加碼CITY TEA特大杯飲品任選2杯88元。另有「!+? CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR」門市限定優惠，6月10日至6月12日期間，香草奶蓋系列享買2送2（限定門市查詢）。



因應618購物節取貨潮及6月報稅需求，7-11同步推出「安心取&帳單集點GO」活動，即日起至8月4日止，凡至門市領取網購包裹或繳納代收帳單，每筆可獲得1點。集滿10點可兌換「煉乳牛奶麵包」或「爆漿卡士達脆糖菠蘿」；集滿20點則可兌換高雄啤酒節一般區門票。



▲因應618購物節取貨潮及6月報稅需求，7-11推出「安心取&帳單集點GO」活動。（圖／7-11提供）



全家瞄準夏季消暑商機，自6月10日至7月7日推出「國產芒果季」活動，凡購買指定截切水果，結帳即可獲得「芒果折價優惠券」，最高現折10元。此外，夏日人氣茶飲「冰柳丁橙柚綠」、「芭C檸檬綠」及「甘蔗青茶」自6月10日起祭出第二杯10元優惠，換算下來約為半價。7-11同樣推出飲品優惠，6月12日至6月14日期間，全台門市祭出「咖啡珍珠歐蕾2送2」、「黑糖粉粿奶茶2送1」。全家持續響應農糧署推廣當季果品，自6月