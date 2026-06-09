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▲周渝民（如圖）身穿黑色長版大衣，搭配後面的歐式建築，宛如王子一般，更顯帥氣。（圖／相信音樂提供）

「仔仔」周渝民今（9）日生日當天推出全新單曲〈Tell Me Why〉，歌曲講述「愛」這件事，男女之間從相遇、相處到體會。歌曲MV遠赴電影《007：生死交戰》拍攝地馬特拉取景，畫面曝光後，周渝民帥氣模樣再度引起討論，完全看不出來已踏入45歲！周渝民今天迎接45歲生日，新歌〈Tell Me Why〉也正式上線。這首歌是關於愛情的巨觀地圖，講述男孩和女孩關係堆疊的過程，從相遇、相處到體會，周渝民也嘗試梳理所有情感階段的疑問。在演唱時，周渝民必須精準掌握極高的演唱密度與換氣點，對他來說是一場嚴苛的挑戰，也正因為如此可看出他對於歌唱下足苦功與用心。周渝民直言：「唱這首歌的前、中到後，我自己的心境是不一樣的，一點點孤獨感，從中找到愛的本質是什麼。」MV也相當有意境，團隊遠赴義大利古城的馬特拉取景，這裡同時也是電影《007：生死交戰》經典場景。MV中，周渝民化身為石雕家，劇情描述他曾在湖中看見一位女孩，當他一直追隨那女孩時，對方卻不見消失，醒來發現只是一場夢，為了把夢想中的女神留住，周渝民親手把那女孩畫下並著手雕刻。值得一提的是，周渝民身穿黑色長版大衣，搭配後面的歐式建築，宛如王子一般，更顯帥氣，凍齡模樣讓人讚嘆，身為專業演員的周渝民，為了更真實演出石雕家一角，他以碳筆畫髒自己的手，並以手摸地板，把雙手弄髒，相當注重細節。新歌〈Tell Me Why〉已數位上線，MV將在9日晚上18:00於相信音樂YouTube全球首播。