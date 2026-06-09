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▲ 陳其邁在致詞時期勉警察局長趙瑞華與警察團隊持續堅守崗位，共同守護城市安全。（圖／高市警局提供）

▲ 這次接受表揚人員包括3位警察模範母親、8位模範警察、2位資深績優警察及4位偵破特殊重大刑案的優秀員警，獲獎人員在治安維護、犯罪偵防、交通管理及為民服務等工作領域均有傑出表現。（圖／高市府提供）

高雄市長陳其邁今（9）日下午參加警察節慶祝活動，除頒獎表揚20位表現優異的官警外，也強調，這是他最後一次以市長身分參加警察節的活動。他表示，他任內最擔心接到的電話不是總統來電，而是警察局長及消防局長的電話，因為一接到他們電話就代表發生重大事故或緊急事件。陳其邁也引用電影《蜘蛛人》經典台詞「能力越大，責任越大」，勉勵同仁持續守護市民安全。6月15日為警察節，為慰勉高雄市警察同仁的辛勞與奉獻，高市府於警察節前夕辦理慶祝活動。高雄市長陳其邁今天也特別出席警察節表揚活動，並對全體基層同仁、指揮幹部在緝毒、為民服務及打擊犯罪上的投入表達由衷感謝。陳其邁在致詞時指出，任內陸續提升超勤加班費、警勤加給、繁重及刑事加成等津貼福利，並積極改善辦公廳舍環境，充分展現對警政工作之重視。同時，根據2026年遠見雜誌施政滿意度調查，高雄市的警政治安與道路交通滿意度皆榮獲全國第一名，寫下自2011年以來最亮麗的成績單，他也期勉警察局長趙瑞華與警察團隊持續堅守崗位，共同守護城市安全。為實質力挺警察同仁，市府責無旁貸提升福利與裝備。陳其邁表示，除超勤加班費已調升外，自今年3月起，繁重加給上限從七成調升至一倍，刑事加成也提高至八成，並將持續與中央溝通法規調整。此外，市府今年編列1億6,500多萬元逐年汰換老舊警車，同時全力爭取中央配合，全面完善同仁出勤時的優質裝備，建構更安全的執法環境。在辦公廳舍改善方面，陳其邁特別感謝市議會的預算支持，包含楠梓分局援中派出所預計於今年底落成啟用，後續鳳山分局南成派出所、岡山分局、三民一分局長明街派出所等廳舍新建與改建計畫亦在積極推進。最後，他引用電影「蜘蛛人」台詞「能力越大，責任就越大」期勉同仁，並感謝檢警調團隊建立合作無間的默契，成為市政強力後盾，共同讓市民享受幸福生活。警察局表示，這次接受表揚人員包括3位警察模範母親、8位模範警察、2位資深績優警察及4位偵破特殊重大刑案的優秀員警，獲獎人員在治安維護、犯罪偵防、交通管理及為民服務等工作領域均有傑出表現，充分展現警察專業精神與無私奉獻的使命感。值得一提的是，今年全國29位模範警察當選人中，高雄市即有3位員警獲此殊榮，獲選比例高居全國各警察機關之冠，展現高雄警察團隊優異的專業實力與服務品質。為增添警察節慶祝活動的溫馨氛圍，現場特別安排由高雄市政府警察局員警組成的「薩克斯風樂團」及「原住民警察樂團」接力獻藝，以悠揚樂聲與豐富多元的族群文化特色，展現高雄警察團隊剛柔並濟、多才多藝的一面，也讓活動充滿感動與歡樂。