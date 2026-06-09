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日本產業技術綜合研究所（AIST）團隊近日公布最新研究成果，指出團隊發現在瀨戶內海海底，有兩條先前未被發現的活動斷層，研判未來可能引發規模7以上地震，亦有海嘯可能性。根據每日新聞報導，位於茨城縣筑波市的日本國立研究開發法人「產業技術綜合研究所」（簡稱產總研）的研究團隊近日宣布，在瀨戶內海的燧灘海域確認了兩條此前未被發現的海底活動斷層。這兩條活動斷層都具有足以引發大地震的規模，產總研表示，將透過預定在本年度內進行的鑽探調查，進一步釐清過去地震的發生歷史。根據產總研說明，新發現的活動斷層位於瀨戶內海中央部燧灘海底，該海域鄰近愛媛縣、香川縣、廣島縣及岡山縣。雖然過去曾有人指出此區可能存在活動斷層，但一直未進行詳細調查，因此屬於研究相對空白的海域。產總研表示，研究團隊於2025年10月至11月期間，利用調查船對燧灘全海域進行海底聲波探測，結果新確認了兩條活動斷層。其中一條新確認的活動斷層總長超過35公里，從弓削島外海延伸至伯方島及大島附近海域。另一條則位於燧灘東側海域，從三豐市外海經過觀音寺市外海，總長超過25公里。產總研指出，這兩條已確認的活動斷層都有可能引發規模7以上（M7+）的大地震，地震發生後也存在引發海嘯的可能性。負責此次調查的產總研活動斷層評估研究團隊負責人大上隆史表示，「在過去調查空白的海域確認活動斷層的存在，讓先前被忽視的地震災害風險浮現出來。希望透過今後的調查，進一步釐清過去地震的發生歷史。」