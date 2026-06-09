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▲台灣肝臟研究學會會長余明隆指出，台灣成人代謝異常脂肪肝盛行率已達33.3%，相當於每3人就有1人受影響。（圖／記者陳美嘉攝，2026.06.09）

明明生龍活虎，但捐血卻被退貨！34歲房仲許先生一次捐血遭拒，意外發現肝指數異常，進一步確診代謝異常脂肪肝炎（MASH）。義大大昌醫院胃腸肝膽科主任葉人豪指出，外表看似健康的青壯年，也可能因體重快速增加、三餐不規律、頻繁應酬與代謝異常，讓脂肪肝悄悄進展為更高風險的脂肪肝炎。台灣肝臟研究學會會長余明隆指出，台灣成人代謝異常脂肪肝盛行率已達33.3%，相當於每3人就有1人受影響。2026年世界衛生大會亦正式將過往「脂肪肝（Fatty Liver Disease）」更名為脂肪性肝病（Steatotic Liver Disease, SLD），並將其列為全球慢性病防治重點。脂肪性肝病中，涵蓋代謝異常脂肪肝病（MASLD）、代謝異常脂肪性肝炎（MASH）及酒精性肝病（ALD）。余明隆指出，隨著B、C型肝炎逐步受到控制，台灣肝病挑戰正從病毒型肝炎轉向代謝異常脂肪肝病。值得注意的是，30至50歲族群近4成有脂肪肝，顯示脂肪肝不只是中高齡問題，也正威脅職場青壯年的健康。余明隆進一步說明，脂肪肝早期常無明顯症狀，即使已出現肝臟發炎或纖維化，患者也未必有明顯不適，導致不少人確診時已進入較高風險階段。數據顯示，40%–52%代謝異常脂肪肝炎患者確診時已是中重度肝纖維化。余明隆提醒，若進展為代謝異常脂肪肝炎或肝纖維化，恐增加心血管疾病與肝癌風險。研究發現，約2成肝癌與脂肪肝有關，也可能減少平均餘命約4年；且代謝異常脂肪肝炎患者死因7成與心血管疾病相關，凸顯脂肪肝背後的代謝風險不容忽視。義大大昌醫院胃腸肝膽科主任葉人豪也提醒，臨床上不少患者是在健檢發現脂肪肝後，長年只被告知「少吃多動、定期追蹤」；但若肝臟已持續發炎、出現纖維化風險，或同時合併肥胖、糖尿病等代謝共病，就不應再停留於被動觀察。代謝異常脂肪肝炎一旦持續進展，可能走向肝纖維化、肝硬化甚至肝癌，也會讓心血管風險同步升高。葉人豪指出，對高風險族群而言，治療不僅是改善肝指數，更需同步管理體重、血糖、內臟脂肪與心血管風險，轉向跨科別、整合式風險管理。隨著新型治療選項出現，脂肪肝照護也將由被動追蹤走向積極管理。葉人豪分享，許先生接受GLP-1 藥物治療後，同步戒除含糖飲料與炸物、調整生活作息。經過兩個月努力，體重下降6公斤，肝臟發炎指數也由300以上降至約120。面對脂肪肝危機，余明隆會長及葉人豪主任共同呼籲，民眾應謹記「3-3-3-3」行動指引，「代謝異常脂肪肝病的3大高風險族群」：腰圍過粗、過重或肥胖、三高慢性病。「打破不就醫的3大迷思」：輕度脂肪肝不代表沒事、肝指數(GOT/GPT)正常不等於健康、少吃多動不一等於完全治療。「需積極治療的3大危險指標」：肝功能持續異常(GOT/GPT 或AST/ALT)、中重度肝纖維化、多重代謝共病（例如肥胖、糖尿病、高血壓、高血脂）應立刻尋求醫療協助。「落實3大行動」：第一階段落實「飲食、運動、體重控制」；第二階段為定期就診評估，若生活改變效果不彰，第三階段可則透過與醫師討論，評估使用新型藥物，達成改善肝臟發炎與代謝、延緩或逆轉肝纖維化、降低心血管疾病風險。