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三信商業銀行將於6月26日舉行股東會，並改選董事，市場傳出內部大股東結盟板信商銀、寶佳等勢力，要搶奪經營權，三信商銀董事長廖松岳質疑板信關係戶與寶佳等市場派，可能涉及未依法申報持股，向金管會陳情。對此，金管會今（9）日證實，6月初收到陳情函，但陳情內容因牽涉個案不便評論，金管會至今也未收到任何股權核准申報，未來董事會名單報送金管會後，會依法檢視董事資格。金管會銀行局副局長王允中說明，三信商銀董事長廖松岳是在6月初具名向金管會提出陳情，只是陳情函並未檢附相關具體事證，金管會將依陳情案件處理程序辦理，由於陳情內容牽涉個案不便評論。至於板信關係戶及寶佳等是否涉及「同一人、同一關係人」認定？王允中說，依現行法令來看，若屬同一人或同一關係人持有同一家銀行股份超過5%，依銀行法須向主管機關申報，超過10%須事先申請核准。不過，他表示，截至目前為止，金管會尚未收到相關持股超過10%的申請案，相關人士若有符合規範情形，均應依法辦理。同時，未來董事會名單報送金管會後，金管會也會依法檢視董事資格，相關審查均會依規定辦理。