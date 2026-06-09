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質詢變調！何孟樺拋「高層幫忙稽查」 研考會主委殷瑋妙回反擊

議堂唇槍舌戰！綠營怒轟「誰是市長」 藍綠互槓高喊時間暫停

台北市長蔣萬安於今年1月宣布推動「無菸城市」，並自6月1日起將西門商圈列為全面禁菸區。然而，此政策引發外界對稽查人力是否充足的疑慮。民進黨台北市議員何孟樺今（9）日在市議會總質詢時，關切無菸城市的推動預算與人力配置，和研考會主委殷瑋先舌戰，更是嗆「現在到底誰是市長？我們真的也搞不清楚喔」。何孟樺關心推動無菸城市推動預算，明年是否還是1.1億？針對人潮密集的商圈、夜市、車站、轉運站及陳情熱點，台北市長蔣萬安回應，市府將規劃設置圍籬或負壓吸菸室。經盤點整體宣傳費用與委外人力後，明年預算約為1.39億元。在稽查成效方面，蔣萬安指出，西門商圈自5月宣導以來，勸導案件約2,888件，高達九成民眾願意配合；6月正式實施後，勸阻案件已降至六百多件，顯示違規情況大幅減少。目前西門熱區共排定三個班次，由一組公務稽查人力搭配五組包括衛生局、環保局、商業處及公所的委外人力，已成功精簡六分之一的公務員人力負擔。儘管市長提出數據說明，何孟樺仍質疑，委外人力僅具勸導功能，唯有公務人員才能依法開單，基層公務員恐面臨超時工作。她隨即點名研考會主委殷瑋，建議應帶領發言人團隊一起到第一線協助稽查，更暗酸發言人團隊「看起來很閒」，平時只會拍照打卡，呼籲高層用實際行動體恤基層。面對議員點名，研考會主委殷瑋當場回擊，大方「邀請議員一起來」，並直言自己曾親自到過西門町現場，反問何孟樺是否去過？殷瑋直言：「您一位沒有去過的人在要求我，是什麼意思呢？」此話一出，瞬間點燃雙方戰火。面對殷瑋的強勢回應，何孟樺隨即要求「時間暫停」，並轉向蔣萬安要求市長進行裁決，更當場質問殷瑋「誰是你老闆？」，殷瑋則神回「人民是我的老闆」，並強調市長早已將制度解釋得非常清楚，不懂還要裁決什麼。眼見部屬與議員僵持不下，何孟樺不甘示弱地批評，自己是希望市府高層能苦民所苦，結果殷瑋卻連讓市長發言的機會都不給，隨後狠嗆：「現在到底誰是市長？我們真的也搞不清楚喔！」民進黨議員王閔生也加入戰局，斥責殷瑋「你要跟我們議會對抗是不是？我們總質詢對象目標是市長，這一聽就是鬥嘴，你放給大家看，看你在講什麼？請你回座還不回座」，讓原本聚焦於禁菸政策的質詢，演變成一場激烈的議堂口水戰。