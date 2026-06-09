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▲高雄市政府勞工局舉辦台電公司高雄地區高階主管職業安全衛生宣導座談會活動。(圖／高雄市政府勞工局提供)

▲高雄市政府勞工局局長江健興致詞。(圖／高雄市政府勞工局提供)

▲高雄市政府勞工局舉辦台電公司高雄地區高階主管職業安全衛生宣導座談會活動，有台電高階主管及主要承攬人代表與會。(圖／高雄市政府勞工局提供)

高雄市政府勞工局於今(9)日下午，在高雄市台電公司高屏供電區營運處禮堂，舉辦台電公司高雄地區高階主管職業安全衛生宣導座談會活動，期結合彼此防災資源，合作降低職業災害，以強化工程源頭防災與統合管理之機制。這項由高雄市政府勞工局勞動檢查處與台灣電力公司共同舉辦的台電公司高雄地區高階主管職業安全衛生宣導座談會活動，是由高雄市政府勞工局局長江健興、勞動檢查處處長郭清吉與台電公司副總經理陳銘樹共同主持，有台電企業工會副理事長李慶君、台電公司高雄地區高階主管，以及主要承攬人代表與會。高雄市政府勞工局局長江健興表示，感謝台電公司、工會、承攬人代表及所有作業人員的辛勞，台電除了基礎的民生用電外，還肩負淨零與產業轉型穩定供電的重責大任，而要確保電力供輸無虞，就要先確保各項安全舉措到位，唯有安全先行，後續建設、運轉、維修、汰換等，才得以順利推進。江健興說，為因應未來職安新法的施行，高雄市政府勞工局及勞動檢查處針對源頭防災、承攬安全管理等重點宣導，業主應事先研擬相關統合管理機制，並在規劃與設計階段，導入「調查辨識、風險評估、控制預防、量化安全衛生經費」等積極作為，期盼藉由勞動檢查處與台電公司的合作，事先將未來法制的相關規範，實際運用並落實在預防災害的各項執行面，共同來建構更安全的工作環境，確保每一位勞工朋友都能安心工作、平安回家。台電公司副總經理陳銘樹指出，感謝高雄市政府勞工局勞動檢查處在安全伙伴方面提供許多專業的協助及指導，台電也針對相關事故案例進行分析檢討，尤其在設計規劃及施工作業階段應確實進行風險的管控，按所需的工安設施與作業防護編列足夠的工安經費，責成與會的各單位高階主管，務必確實督導所屬同仁及承攬商伙伴，落實工具箱集會與預知危險活動，嚴格依據安全作業標準程序施作，並確實穿戴好個人安全防護具，期透過持續演練來熟練各項作業技能，培養安全第一按部就班的工作習慣。高雄市政府勞工局勞動檢查處處長郭清吉說，職安法修正後，各項法令建置施行在即，勞動部也已公布工程安全設計及統合管理辦法草案，針對工程業主於規劃、設計階段應提出工程規劃設計安全分析報告，包含安全衛生圖說、規範及相關費用，並將此份報告提供予施工者，作為訂定施工計畫書之參考，後續於施工階段，亦應訂定安全衛生監督及查證計畫，要求監督及查證人員落實現場執行安全管理，期望台電公司能透過此一座談會的討論交流，持續精進安全衛生管理系統有效運作，並建立全員參與的安全文化，勞動檢查處也將持續提供實務輔導與最新法規之教育訓練，協助建構更安全健康與友善的職場環境。