本土劇男星傅子純7日因為急性血癌，在家中不斷嘔吐並開始發燒，在老婆堅持下前往淡水馬偕紀念醫院掛急診，怎料，搶救數小時後依然宣告不治，享年46歲，曾經和傅子純在八點檔演母子的資深女星鍾佳蓁，透露傅子純曾經幫她脫掉鞋子按摩腳底，「這種貼心也許是連自己真正的親生兒女也未必做得到！」
傅子純曾幫她按摩腳底 鍾佳蓁哀悼：心痛如絞
傅子純和鍾佳蓁合作過《幸福來了》與《多情城市》等多部長壽連續劇，在《多情城市》中，兩人演母子檔，戲外也有好感情，今天凌晨，鍾佳蓁在臉書發文悼念傅子純，透露永遠記得每逢過年錄特別節目時，傅子純知道她久站，收工時都會幫她脫下高跟鞋，按摩已經腫脹的腳底，直言這種貼心也許連自己親生的孩子也未必做得到。
鍾佳蓁表示，傅子純在戲裡戲外都以「阿母」稱呼她，大夥經常在家裡一起吃飯聊天，聽聞「兒子」猝逝，鍾佳蓁形容「心痛如絞的無法呼吸」，她說：「我知道這條路任何人早或晚都得走！但是不是現在啊兒子...太多太多的話說不盡、道不完，永遠愛你，子純。」
傅子純靈堂不對外開放 粉絲追悼會擇期舉辦
家屬今（9）日透過經紀公司發布聲明，傅子純的靈堂和告別式已經設置完畢，懇求外界給予親友空間，靈堂不對外開放，僅供至親好友前往弔唁，粉絲追悼會將擇期舉辦。
資料來源：鍾佳蓁臉書
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傅子純和鍾佳蓁合作過《幸福來了》與《多情城市》等多部長壽連續劇，在《多情城市》中，兩人演母子檔，戲外也有好感情，今天凌晨，鍾佳蓁在臉書發文悼念傅子純，透露永遠記得每逢過年錄特別節目時，傅子純知道她久站，收工時都會幫她脫下高跟鞋，按摩已經腫脹的腳底，直言這種貼心也許連自己親生的孩子也未必做得到。
鍾佳蓁表示，傅子純在戲裡戲外都以「阿母」稱呼她，大夥經常在家裡一起吃飯聊天，聽聞「兒子」猝逝，鍾佳蓁形容「心痛如絞的無法呼吸」，她說：「我知道這條路任何人早或晚都得走！但是不是現在啊兒子...太多太多的話說不盡、道不完，永遠愛你，子純。」
家屬今（9）日透過經紀公司發布聲明，傅子純的靈堂和告別式已經設置完畢，懇求外界給予親友空間，靈堂不對外開放，僅供至親好友前往弔唁，粉絲追悼會將擇期舉辦。